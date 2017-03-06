Приморским дачникам пообещали ещё одну электричку

Железнодорожники и представители органов власти дальневосточных субъектов обсудили вопросы организации пригородного сообщения. Кроме этого они анонсировали введение дополнительной электрички в Приморском крае, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В мае этого года в Приморье появится дополнительная электричка, связывающая Владивосток с посёлком Кипарисово - популярным у дачников направлением. Компания ОАО «Экспресс Приморья» учла пожелания граждан и запускает дневной поезд. Однако до этого специалистам придётся рассчитать, в какое время новая электричка впишется в действующий график движения электропоездов. Также совместно с одним из автотранспортных предприятий будет реализован проект мультимодальных перевозок на маршруте Надеждинская – Тавричанка. Как пояснили РИА «Восток-Медиа» железнодорожники, расписания автобусов до Тавричанки планируется адаптировать под расписание поездов: так, чтобы пассажиры могли успевать непосредственно к прибытию или отбытию электрички.

Представители компании также отмечают, что 2016 год удалось завершить без убытков: «Впервые в полном объеме выпадающие доходы компании-перевозчику компенсировали все субъекты, где она представлена: Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области. В том числе этому способствовала государственная поддержка в виде льготного тарифа на услуги инфраструктуры и нулевого процента НДС». По словам начальника Дальневосточной железной дороги Николая Маклыгина, взаимодействие с региональными органами власти организовано на принципах партнёрства. Оно также направлено на повышение транспортной доступности населения.

Помимо объемов движения и финансовых вопросов, обсуждалось и повышение качества обслуживания. По информации генерального директора ОАО «Экспресс Приморья» Константина Шелухина, сейчас активно развивается система продаж билетов, внедряются новые транспортные услуги.

Кроме этого, в дни весенних школьных каникул пассажиры от 10 до 17 лет включительно смогут совершить поездку в поездах дальнего следования со скидкой 50 %. Продажа билетов со скидкой начнётся уже завтра, 7 марта. Оформить проездные документы можно как в кассе дальнего следования, так и на официальном сайте ОАО "РЖД". Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность, который также необходимо предъявить при посадке в поезд.