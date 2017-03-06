Приморским дачникам пообещали ещё одну электричку

Сегодня понедельник, 06 марта 2017 года, 11:41
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Два жителя Сахалина промышляли в Приморье квартирными кражами
Два жителя Сахалина промышляли в Приморье квартирными кражами
В понедельник в Хабаровске не исключают вероятность снега
В понедельник в Хабаровске не исключают вероятность снега
Погода испортит Международный женский день в Приморье
Погода испортит Международный женский день в Приморье
Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"
Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"
Регионы:


Популярное
вчера, 12:20
Житель Владивостока за 100 долларов дошёл в ластах до вокзала
сегодня, 07:06
Погода испортит Международный женский день в Приморье
вчера, 11:50
Приморский океанариум изменил систему продажи билетов
вчера, 15:20
Студентка из Владивостока может выиграть автомобиль BMW
вчера, 23:10
Район Владивостока оставят без воды
вчера, 17:30
Спасатели попросили приморцев не выходить на лёд
вчера, 18:40
Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"
вчера, 14:15
Продавщица из Комсомольска-на-Амуре присвоила себе выручку магазина
сегодня, 09:15
Евреи Владивостока устроят праздник в советском стиле
сегодня, 08:05
Приморцев снова ждёт короткая рабочая неделя

Обсуждаемое
вчера, 12:20
21

Житель Владивостока за 100 долларов дошёл в ластах до вокзала
вчера, 15:20
12

Студентка из Владивостока может выиграть автомобиль BMW
вчера, 11:50
4

Приморский океанариум изменил систему продажи билетов
вчера, 17:30
3

Спасатели попросили приморцев не выходить на лёд
сегодня, 09:15
3

Евреи Владивостока устроят праздник в советском стиле
вчера, 14:15
1

Продавщица из Комсомольска-на-Амуре присвоила себе выручку магазина
вчера, 18:40
1

Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"
вчера, 23:10
Район Владивостока оставят без воды
вчера, 13:00
Из-за бездействия чиновников в Приморье бушует лесной пожар
вчера, 16:30
Безработный из Чегдомына попался на квартирной краже
Народный топ новостей

Гость
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие сегодня, 09:36
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"

Актуально
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли 21 минуту назад
На Камчатке обсудили актуальные проекты рыбной отрасли
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 1114



Система Orphus

Приморским дачникам пообещали ещё одну электричку

Приморским дачникам пообещали ещё одну электричку
Железнодорожники запустят её в мае
7 минут назад
Транспорт | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Железнодорожники и представители органов власти дальневосточных субъектов обсудили вопросы организации пригородного сообщения. Кроме этого они анонсировали введение дополнительной электрички в Приморском крае, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В мае этого года в Приморье появится дополнительная электричка, связывающая Владивосток с посёлком Кипарисово - популярным у дачников направлением. Компания ОАО «Экспресс Приморья» учла пожелания граждан и запускает дневной поезд. Однако до этого специалистам придётся рассчитать, в какое время новая электричка впишется в действующий график движения электропоездов. Также совместно с одним из автотранспортных предприятий будет реализован проект мультимодальных перевозок  на маршруте Надеждинская – Тавричанка. Как пояснили РИА «Восток-Медиа» железнодорожники, расписания автобусов до Тавричанки планируется адаптировать под расписание поездов: так, чтобы пассажиры могли успевать непосредственно к прибытию или отбытию электрички.

Представители компании также отмечают, что 2016 год удалось завершить без убытков: «Впервые в полном объеме выпадающие доходы компании-перевозчику компенсировали все субъекты, где она представлена: Приморский и Хабаровский края, Амурская и Еврейская автономная области. В том числе этому способствовала государственная поддержка в виде льготного тарифа на услуги инфраструктуры и нулевого процента НДС». По словам начальника Дальневосточной железной дороги Николая Маклыгина, взаимодействие с региональными органами власти организовано на принципах партнёрства. Оно также направлено на повышение транспортной доступности населения.

Помимо объемов движения и финансовых вопросов, обсуждалось и повышение качества обслуживания. По информации генерального директора ОАО «Экспресс Приморья» Константина Шелухина, сейчас активно развивается система продаж билетов, внедряются новые транспортные услуги.

Кроме этого, в дни весенних школьных каникул пассажиры от 10 до 17 лет включительно смогут совершить поездку в поездах дальнего следования со скидкой 50 %. Продажа билетов со скидкой начнётся уже завтра, 7 марта. Оформить проездные документы можно как в кассе дальнего следования, так и на официальном сайте ОАО "РЖД". Основанием для предоставления скидки является документ, удостоверяющий личность, который также необходимо предъявить при посадке в поезд.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru