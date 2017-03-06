Евреи Владивостока устроят праздник в советском стиле

Евреи Владивостока готовятся отметить две тысячи четырехсотлетний праздник Пурим. Торжество в советском стиле пройдёт уже на этой неделе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В воскресенье, 12 марта, в 16:00 в синагоге «Бейт Сима» в краевом центре пройдёт праздничный вечер в честь Пурима – самого веселого еврейского праздника.

Как сообщили редакции агентства организаторы, в программу входит чтение свитка Эстер, праздничное застолье, много веселья и радости. Евреи уверены, что вся история их народа представляет собой цепь чудесных событий, и важнейшее из них – праздник Пурим.

«Пурим - это великий праздник в память о чудесном спасении евреев от рук врагов в дни персидского царя Ахашвероша, праздник избавления от злодея Амана, замыслившего уничтожить весь еврейский народ, получивший название от слова «пур», что означает «жребий». Пусть же радость наполняет сердца, а угощения приносят удовольствие. Желаем вам мира, света и тепла!», - уточнили в синагоге.

Известно, что в этом году синагога отпразднует Пурим тематической вечеринкой. Праздник пройдёт под лозунгом «Советский союз».

Как писало РИА «Восток-Медиа», старинную синагогу «Бейт Сима» во Владивостоке отреставрировали в 2015 году. Историческое здание на улице Прапорщика Комарова, 5, до революции принадлежавшее еврейской общине, открыло свои двери в середине декабря. В официальной церемонии открытия принял участие премьер-министр России Дмитрий Медведев.























