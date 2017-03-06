Часть домов во Владивостоке до вечера останется без света

|
|
Энергетики проводят плановые проверки электросетей
|Фото: novostienergetiki.ru
Сегодня, 6 марта, с 9:00 до 17:00 во Владивостоке пройдут плановые отключения электричества. В связи с профилактическими работами на электросетях в части домов не будет света, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Владивостокское предприятие электрических сетей».
Отключения пройдут по следующим адресам:
Айвазовского: 32, 34, 34А, 38, 38А. 40, 40А, 59, 63;
Академика Воронова: 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9;
Астрономический переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Белинского: 3, 9, 9А;
Военное шоссе: 21, 23, 27, 31, 37, 40;
Волкова: 11;
Вторая: 12, 16А;
Гагаринского: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25;
Добровольского: 7А;
Жемчужная: 24;
Калинина: 51, 51А;
Камчатская: 14;
Клубная: 47В, 49Б, 49Д;
Ладыгина: 4, 5, 11, 15, 17, 19;
Маковского: 129, 137А;
Минеральная: 1А;
Нейбута: 87;
Океанский проспект: 74А;
Первая: 3А, 3Б, 5, 5А, 7, 8, 9А, 10, 12;
Петропавловская: 11, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 9, 20, 21;
Русская: 7, 9;
Садовое общество: «Скат»: 29;
Семирадского: 22, 24, 30Б;
Черняховского: 3;
Янтарная: 10.
Кроме этого сегодня без воды останутся жильцы улиц Вострецова, Печорской, Острякова, Ильичева, Днепровской и 100-летия. Ремонт теплосетей продлится с 9 утра до 7 часов вечера.