Часть домов во Владивостоке до вечера останется без света

Сегодня, 6 марта, с 9:00 до 17:00 во Владивостоке пройдут плановые отключения электричества. В связи с профилактическими работами на электросетях в части домов не будет света, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на «Владивостокское предприятие электрических сетей». Отключения пройдут по следующим адресам: Айвазовского: 32, 34, 34А, 38, 38А. 40, 40А, 59, 63; Академика Воронова: 1, 2, 3, 5, 5А, 6, 7, 8, 8А, 9; Астрономический переулок: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; Белинского: 3, 9, 9А; Военное шоссе: 21, 23, 27, 31, 37, 40; Волкова: 11; Вторая: 12, 16А; Гагаринского: 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21, 23, 25; Добровольского: 7А; Жемчужная: 24; Калинина: 51, 51А; Камчатская: 14; Клубная: 47В, 49Б, 49Д; Ладыгина: 4, 5, 11, 15, 17, 19; Маковского: 129, 137А; Минеральная: 1А; Нейбута: 87; Океанский проспект: 74А; Первая: 3А, 3Б, 5, 5А, 7, 8, 9А, 10, 12; Петропавловская: 11, 3, 3А, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 9, 20, 21; Русская: 7, 9; Садовое общество: «Скат»: 29; Семирадского: 22, 24, 30Б; Черняховского: 3; Янтарная: 10. Кроме этого сегодня без воды останутся жильцы улиц Вострецова, Печорской, Острякова, Ильичева, Днепровской и 100-летия. Ремонт теплосетей продлится с 9 утра до 7 часов вечера.

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