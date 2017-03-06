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Погода испортит Международный женский день в Приморье

Погода испортит Международный женский день в Приморье
Наступившая весна продолжает бороться с зимой
полчаса назад
Погода | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Погодные условия марта в Приморье всегда отличаются большой изменчивостью. Наступившая весна всё ещё продолжает бороться с уходящей зимой. Так, Международный женский день в этом году, например, омрачит мокрый снег. Осадки по краю могут начаться уже сегодня, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным портала «Примпогода» в понедельник, 6 марта, погоду в крае определяет тыловая часть циклона. В отдельных районах края сегодня возможен небольшой снег.  При северо-западном умеренном ветре температура воздуха будет варьироваться от -8 до +2 градусов.

В краевом центре новая неделя начнётся с переменной облачности, преимущественно без осадков. Умеренный северный и северо-западный ветер усилится во второй половине дня. Минувшей ночью столбик термометра опустился до -8… -10 градусов, а сегодня днём максимум поднимется до 2-4 градусов ниже нуля.

Между тем, уже завтра погода в крае может поменяться – увеличится вероятность выпадения небольшого снега, немного потеплеет. В международный женский день, 8 марта, температура воздуха ещё немного повысится, по краю пройдут умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. В четверг, 9 марта, небольшой снег местами сохранится только в северных районах. Завершится рабочая неделя небольшой облачностью. Осадков в пятницу синоптики не прогнозируют.

 
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