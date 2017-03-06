Приморцев снова ждёт короткая рабочая неделя

Приморцев и других россиян ждёт короткая рабочая неделя. По случаю празднования Международного женского дня большинство жителей страны будут отдыхать три дня. Внеурочный выходной ожидается в среду, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Наступившая неделя порадует жителей региона, как и всех граждан России, дополнительным выходным днём. В 2017 году Международный женский день принесёт всего один дополнительный день отдыха – 8 марта выпадает на среду. В связи с этим праздник просто разобьёт рабочую неделю пополам. Кроме того, во всех официальных структурах и организациях вторник, 7 марта, считается сокращённым днём.

Следующие праздничные выходные наступят только через два месяца. На майские праздники каникулы в общей сложности продлятся семь дней — с 29 апреля по 1 мая и с 6 по 9 мая. Ещё по три дня граждане будут отдыхать в июне и ноябре по случаю Дня России и Дня народного единства.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что День защитника Отечества россияне отмечали четыре дня подряд – выходные растянулись с 23 по 26 февраля.