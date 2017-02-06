Приморские и хабаровские художники создадут "Лабиринт"

На этой неделе в залах Приморского отделения Союза художников России откроется выставка «Лабиринт». Работы, объединённые этой темой, представят мастера из Приморья и Хабаровского края. Идея «лабиринта» как сквозного мотива общей выставки принадлежит известному хабаровскому художнику-графику Андрею Тэну. Как говорится в анонсе выставки, он видит лабиринт символом движения человека к истине, метафорой обновления, преображения, нового рождения. Собственные работы Андрея Тэна разместятся в экспозиции внутри настоящего лабиринта из прозрачного пластика. Это - экспериментальная графика, включающая рельефные композиции, эстампы и трафаретную печать.

Также свои работы для тематической выставки подготовили известные приморские художники - Евгений Макеев, Валерий Шапранов, Михаил Павин, Сергей Горбачёв, Олег Батухтин, Милослава Снигарь. Вернисаж намечен на 16 часов 9 февраля. В этот и другие дни до 20 февраля вход на выставку будет свободным для зрителей.