Власти Владивостока – "чёрным лесорубам": изучайте Уголовный кодекс

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Закон | Приморский край
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Фото: vlc.ru

169 фактов незаконной вырубки, обрезки деревьев, сноса и нарушения целостности растительного слоя почвы выявили в 2016 году сотрудники управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока. Работа по выявлению и пресечению нарушений природоохранного законодательства проводится специалистами управления в постоянном режиме.

Материалы проверок направлены в административные комиссии краевого центра, а также в правоохранительные и надзорные органы. Все нарушители понесут ответственность, предусмотренную законодательством.

Так, по материалам проверок отделы полиции управления МВД России по Владивостоку возбудили 13 уголовных дел по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений». В соответствии с этой статьёй уголовная ответственность наступает в случае причинения ущерба на сумму свыше 5000 рублей. Нарушитель может получить реальный срок от двух лет.

К административной ответственности по итогам рассмотрения материалов комиссии Владивостока привлекли около сотни граждан, должностных лиц и предприятий. Административная ответственность, прописанная в Кодексе об административных правонарушениях РФ и соответствующем краевом законе, наступает в случае, если сумма ущерба составляет меньше 5000 рублей.

«В прошлом году нарушители оштрафованы на сумму 331 500 рублей. Причинённый в результате незаконной вырубки деревьев ущерб взыскивается в счёт бюджета города», – рассказал начальник отдела экологической безопасности управления охраны окружающей среды и природопользования администрации Владивостока Сергей Козлов.

С начала 2017 года во Владивостоке также выявлены факты незаконного уничтожения зелёных насаждений на улицах Воропаева, Калинина, Радужной, Катерной, Снеговой, Бестужева, Прапорщика Комарова, Некрасовской, Народном проспекте. Это свыше 300 деревьев и кустарников, 3900 квадратных метров плодородно-растительного слоя почвы. 

 
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