Сегодня понедельник, 06 февраля 2017 года, 18:17
Депутаты: Общественной палате Приморья не хватает гласности и критики
Депутаты: Общественной палате Приморья не хватает гласности и критики
Кинологи объяснили, кто виноват в гибели девочки в Хабаровском крае
Кинологи объяснили, кто виноват в гибели девочки в Хабаровском крае
Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг
Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг
Пилот из Находки досрочно стал чемпионом Хабаровского края по треку
Пилот из Находки досрочно стал чемпионом Хабаровского края по треку
Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
Регионы:


Популярное
сегодня, 11:57
Лихач на внедорожнике взбесил жителей Приморья
сегодня, 14:43
До конца февраля в Приморье будет пропадать телесигнал
сегодня, 15:51
Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
сегодня, 10:28
Все лечебные учреждения Приморья обретут электронную запись
сегодня, 13:58
Приморские легионеры готовили на Сахалине "золотые парашюты"
сегодня, 11:58
В четырёх городах Приморья построят рыбные рынки
сегодня, 11:08
Стало известно, где самое затруднённое движение во Владивостоке
сегодня, 09:00
Пикет против пропаганды гомосексуализма в Хабаровске не состоялся
сегодня, 08:38
Новая неделя в Приморье будет морозной и ветреной
вчера, 18:53
"Амур" вернулся в Хабаровск с очередной победой

Обсуждаемое
сегодня, 15:51
14

Судно "Еруслан" могло загореться из-за неисправной проводки
сегодня, 11:58
5

В четырёх городах Приморья построят рыбные рынки
сегодня, 11:57
3

Лихач на внедорожнике взбесил жителей Приморья
сегодня, 09:00
2

Пикет против пропаганды гомосексуализма в Хабаровске не состоялся
сегодня, 10:28
2

Все лечебные учреждения Приморья обретут электронную запись
сегодня, 16:35
1

Комсомольчанину за поджог бездомного дали пять лет строгого режима
полчаса назад
1

Василий Авченко: я сам страдаю от дороговизны книг
сегодня, 11:35
1

В Хабаровском крае закрыли 18 сайтов по продаже краснокнижных животных
сегодня, 11:55
1

Инспекторы ГИБДД поймали в утренний час пик семерых пьяных хабаровчан
сегодня, 12:35
1

Больше всего дальневосточников от работы отвлекают проблемы и болтовня
Народный топ новостей

Гость
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется сегодня, 13:19
Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню 28.01.2017
Шеф-повар из Спарты показал приморцам высокую кухню

Актуально
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень 31.01.2017
Конфликт вице-премьера с главой Якутии вышел на новый уровень
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева 30.01.2017
Министр сельского хозяйства России напутствовал Германа Зверева
Новый год – новые условия лизинга! 23.01.2017
Новый год – новые условия лизинга!


Опрос

Год экологии – 2017: что можно сделать в Приморье?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 1079



Система Orphus

Депутаты: Общественной палате Приморья не хватает гласности и критики

Депутаты: Общественной палате Приморья не хватает гласности и критики
Мнения по поводу её эффективности разделились
8 минут назад
Политика | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

Депутаты Законодательного собрания Приморья считают, что краевой Общественной палате региона не хватает гласности и критики в работе. Некоторые уверены в том, что её деятельность контролирует глава региона, другие же вообще сомневаются в целесообразности её создания, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 6 февраля, стартовала процедура выдвижения кандидатур в новый состав Общественной палаты Приморского края. Срок полномочий членов нынешнего созыва заканчивается 15 мая 2017 года. 10 членов утвердит губернатор, ещё 10 человек согласуют представители Законодательного собрания, а остальные 10 выберут сами члены ОП.

Корреспондент РИА «Восток-Медиа» пообщался с приморскими депутатами, попросил народных избранников оценить работу первого созыва и дать рекомендации по следующему набору.

Коммунист Владимир Беспалов, например, положительно оценил работу Общественной палаты, однако новому составу порекомендовал поработать над гласностью.

 
Владимир Беспалов

«Начинать всегда трудно, но я думаю, что первый созыв Общественной палаты Приморского края – это не блин комом. К руководству пришли опытные профессионалы в различных отраслях – культуры, образования, истории. Не знаю, было ли это набиванием шишек, но в основном палата работала добросовестно, старалась соблюдать независимость. Новому составу желаю больше гласности, чтобы люди видели, как они планируют свою работу, когда и где будут отчитываться, какие проблемы они поднимают и чувствуют», - считает парламентарий.

Его коллега Анатолий Долгачёв уверен, что представителям общественной палаты в  работе не хватало критики. При этом в то, что во втором созыве произойдут какие-то грандиозные перемены, народный избранник даже не верит. Коммунист считает, что Общественная палата – это не почётный президиум, где должны сидеть известные люди. В состав органа должны входить посланцы тех слоёв населения, чьи права в настоящее время ущемлены – учителя, представители профсоюзов.

 

Анатолий Долгачёв

«Предыдущий состав общественной палаты особо не проявил себя, мы не слышали от него как таковой критики и предложений по улучшению социально-экономического положения. Сейчас происходит то же самое, что и в прошлый раз – формирование органа, подконтрольного губернатору и администрации региона. Хотелось бы, чтобы в новый состав вошли люди, которые не боятся высказываться, остро реагировать и критически оценивать происходящее в регионе. Не вижу смысла создавать очередной состав типа «одобрямс», который будет высказывать точку зрения администрации. Иначе он будет работать фиктивно», - заявил Долгачёв.

Единственная представительница «Российской партии пенсионеров за справедливость» в ЗС ПК Юлия Толмачёва, не смотря на непродолжительный срок совместной работы, оценила деятельность палаты положительно: «Вполне достойный состав был, который отметился квалифицированной работой. Всё достаточно ясно и предельно понятно. Представители Общественной палаты присутствовали на комитетах и защищали свои отчёты. Уверена, что во втором созыве также соберутся объективные и грамотные специалисты, которые смогут контролировать расходы бюджета».

 
Юлия Толмачёва

Представитель партии «Единая Россия» Геннадий Лазарев считает, что благодаря работе палаты между властью и обществом сократилось количество конфликтов.

 
Геннадий Лазарев

«Общественная палата способствовала налаживанию диалога между ветвями власти и обществом. Не могу со стопроцентной уверенностью сказать, но, возможно, именно благодаря работе палаты конфликтов стало меньше. Особенно хочется отметить то, что люди занимаются этой деятельностью по зову сердцу, а не с целью зарабатывания денег. Хорошо, что у нас есть такие личности», - поделился своим мнением депутат.

Ещё один единоросс Галуст Ахоян вообще считает, и считал изначально, что Общественная палата вовсе не нужна. По его мнению, должны работать три ветви власти – судебная, исполнительная и законодательная.

 
Галуст Ахоян

«Они должны работать самостоятельно и не прибегать к ничьей помощи. В таком случае никакие палаты, за исключением общественных организаций, не нужны. Всё остальное - разбавление и размывание законодательной власти. Законодатели должны руководствоваться общественными интересами и заниматься своим делом. Сейчас же представители общественности просто сотрясают воздух, а дальше ничего не происходит, поэтому считаю, что свою роль палата не выполнила», - отметил Галуст Цолакович. 

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru