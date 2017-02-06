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В марте приморцы начнут получать "губернаторскую тысячу"

В марте приморцы начнут получать "губернаторскую тысячу"
Первыми получателями пенсионной прибавки станут жители пострадавших районов
только что
Общество | Приморский край
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Фото: habinfo.ru

В марте приморцы начнут получать ежегодную прибавку к пенсии в размере 1 тысячи рублей.  РИА «Восток-Медиа» неоднократно рассказывало об этой выплате.Поначалу многие читатели выразили негодование из-затого, что выплата носила заявительный характер, при этом получателям требовалось собрать несколько документов. Многие предпочли вовсе отказаться от дополнительной тысячи рублей, сэкономив здоровье и нервы. Несколько инициативных граждан написали обращения к губернатору – и в итоге Владимир Миклушевский отменил всеобщую надобность в подаче заявлений.  

В этом году выплата «губернаторской тысячи» начнётся с 9 районов, пострадавших после тайфуна «Лайонрок», где проживают около 82,5 тысячи получателей.

Как пояснили в департаменте труда и социального развития Приморского края, в марте выплату получат пенсионеры Дальнегорска, Дальнереченска, Лесозаводска, Кавалеровского, Красноармейского, Лазовского, Ольгинского, Тернейского, Чугуевского районов. Средства на почти 54 тысячи выплат будут направлены в почтовые отделения. Остальные дойдут до адресатов через банковские организации. Дополнительных заявлений на получение этой меры социальной поддержки не потребуется.

«В заявительном порядке выплата предоставляется лишь гражданам, которые стали пенсионерами в конце 2016 года или недавно сменили место жительства и оформляют пенсию в другом районе, а также приморцам, ушедшем на пенсию по линии силовых структур», – напоминает директор департамента Лилия Лаврентьева.

На дополнительную материальную поддержку приморцев, находящихся на заслуженном отдыхе, в этом году в региональном бюджете предусмотрели почти 573 миллиона рублей.

 
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