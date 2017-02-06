До конца февраля в Приморье будет пропадать телесигнал

С сегодняшнего дня и до конца месяца в Приморье будут проводиться плановые профилактические работы на объектах цифрового телевещания. Это означает, что телезрители на несколько часов в день лишатся возможности смотреть фильмы и передачи. График пропадания сигнала опубликован на сайте администрации края.

Так, сегодня сигнал временно исчезнет в Сержантово и Рудной Пристани. Завтра, 7 февраля, без просмотра телевизора придётся проводить время жителям Ясного и Каменки. 8 февраля профилактика распространится на Берёзовку, Корсаковку, Кроуновку, 9 – на сёла Монакино, Пуциловку, Заметное и Лиственное. Также в один из ближайших дней до 9 февраля телепередачи будут недоступны зрителям Вострецово и Измайлихи.

Затем с 10 по 13 февраля в профилактических работах ожидается перерыв – и приморцы не будут испытывать ограничений в телепросмотре. Далее профилактика возобновится: 14 февраля жить «без телевизора» придётся Варпаховке, Рубиновке, Павловке, Новогеоргиевке и Полтавке. 15 февраля паузу в телевещании ощутят Комиссарово, Лесогорье и Дворянка.

16 февраля телесигнал исчезнет в Кокшаровке, Меркушевке и Духовском, 17 – в Кондратеновке. Потом снова не будет ограничений в течение трёх дней.

Последний цикл профилактики начнётся 21-го - сигнала не будет в Богуславке и Заветном, 22 – в Шумном. 27 февраля телевизор станет бесполезно включать жителям Антоновки, 28 – жителям Дворянки и Изюбриного.

При этом сотрудники краевого департамента информатизации и телекоммуникаций уверяют, что сбои в телерадиовещании в каждом случае продлятся не более трёх часов в дневное время. Перерывы в телетрансляции могут наблюдаться с 07:00 до 17:00.