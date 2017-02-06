В администрации Приморья назначен ещё один директор департамента

В руководящем звене администрации Приморья сегодня состоялось ещё одно назначение. Губернатор Владимир Миклушевский подписал приказ о том, что директором департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края стал Андрей Блохин, уроженец Владивостока. Предыдущий руководитель этого департамента – Игорь Ватулин – возглавил недавно краевую Контрольно-счётную палату.

Андрей Игоревич Блохин, которому без малого 32 года, в 2007 году окончил Дальневосточный государственный технический университет по специальности «Экономика и управление на предприятии» и продолжил образование, окончив 2 года назад Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по программе «Эффективный руководитель на государственной гражданской службе», а в 2016 году – Тюменский Межрегиональный Центр Охраны Труда по программе «Финансовая система и бюджетная политика государства».

С 2007 года Блохин работал экономистом в частной компании, затем экономистом планово-финансового отдела в компании «Корпорация развития». Более 2 лет он исполнял обязанности заместителя директора департамента, руководителем которого теперь стал. Одновременно он был начальником отдела координации и контроля в сфере разработки государственных программ департамента государственных программ и внутреннего государственного финансового контроля Приморского края.

РИА «Восток-Медиа» не раз информировало читателей о назначениях в администрации Приморья, где в последние три года активно происходит ротация руководящих кадров.