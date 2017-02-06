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Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется

Владимир Якушин: госпрограмма медицинской помощи неуклонно расширяется
В Южном Приморье взяли на жёсткий контроль услуги здравоохранения
полчаса назад
Гость | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

В редакции РИА «Восток-Медиа» прошла встреча с директором Находкинского филиала государственного учреждения «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Приморского края», ветераном труда Приморского края Владимиром Якушиным. Руководитель ответил на вопросы по организации и качеству оказания медицинской помощи на подведомственной территории.

– Владимир Витальевич, какова ваша оценка системы ОМС, действующей на территории Находки? Как действует модель организации медицинской помощи в городе?  

– В зону ответственности Находкинского филиала Фонда относятся работающие в системе ОМС  медицинские организации Находки, Партизанска, Фокино и Большого Камня, а также учреждения здравоохранения Лазовского, Партизанского и Шкотовского районов. В общей сложности на сегодняшний день это 27 медицинских организаций. Благодаря правильной кадровой политике в зоне ответственности нашего филиала работает высокопрофессиональный коллектив руководителей. Важно, что налажено взаимопонимание между всеми участниками системы обязательного медицинского страхования. Эти связи выглядят так: лечебное учреждение – страховая медицинская организация – территориальный фонд ОМС. И, несмотря на выполнение ими, на первый взгляд, разных задач, конечная цель всех участников одна – оказание качественной и доступной медицинской помощи для жителей Южного Приморья.

– Какова, по вашему мнению, доступность высокотехнологичной медицинской помощи по полису ОМС? Какой вид высокотехнологичной помощи является самым востребованным и доступным для жителей Южного Приморья?

– Сегодня действительно существенно увеличилось количество  видов высокотехнологичной медицинской помощи в программе ОМС. На нашей территории наиболее востребованы виды сердечнососудистой хирургии, ортопедического, травматологического, офтальмологического профилей. В Приморье механизм оказания высокотехнологичной медицинской помощи хорошо отлажен, и замечу, жалоб от пациентов на качество оказания такой услуги за прошлый год в Находкинский филиал не поступало. Для тех, кому это важно, перечислю некоторые медицинские организации края, оказывающие услуги ВМП: Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства – Медцентр ДВФУ, Краевой клинический центр специализированных видов медицинской помощи, Приморская краевая клиническая больница № 1, Краевая клиническая больница № 2, Отделенческая клиническая больница на станции Владивосток ОАО «РЖД», родильные дома Владивостока № 2 и № 3, Краевая детская клиническая больница № 1.

– В сфере здравоохранения любого муниципального образования регулярно возникают вопросы качества медицинского обслуживания. Каковы результаты контроля и работы лечебных учреждений на территории зоны вашей ответственности? Были ли в вашей практике случаи, когда удавалось доказать врачебную ошибку?

– Проблемы в региональном здравоохранении – системные. Главным образом они касаются первичного звена. Находка, к примеру, столкнулась с нехваткой педиатров, но подобное сложное положение наблюдается и с другими узкими специалистами. Это ведёт к большой врачебной нагрузке, отсюда страдает качество медицинской помощи. По этой же причине трудно попасть к нужному специалисту, существует проблема очередей. Иногда имеет место формальное отношение к пациентам. Если говорить о врачебных ошибках, то они неизбежны в любой работе. Находят ошибки и наши эксперты в ходе проверок. Поэтому контроль лечения со стороны экспертов территориального фонда, страховых медицинских организаций жёсткий и тщательный. За это на нас обижаются, в том числе, главные врачи и медицинские специалисты. Иногда слышу от пациентов претензии о низком качестве оказания медицинской помощи. Хотя чаще всего для этого есть и объективные причины, но ответственности с врачей и других медицинских специалистов это не снимает.

– Каковы задачи на этот год в системе ОМС на территории?

– Финансирование через ОМС медицинской помощи в Российской Федерации претерпевает значительные изменения. Изменяется законодательная база, что является толчком к развитию наиболее прогрессивных форм оплаты медицинской помощи. Основная задача – это не просто возместить затраты медицинской организации, но и мотивировать персонал и медицинскую организацию в целом на повышение эффективности и результативности лечебного  процесса. Финансирование медицинских организаций осуществляется по так называемой форме одноканального финансирования, через которую проходят практически все поступающие в медицинские организации финансовые средства. Важной задачей для нас остаётся мотивирование жителей к здоровому образу жизни, прохождению профилактических осмотров, формирование ответственного отношения к своему здоровью. Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова нацелила нас на создание условий  для того, чтобы «…у каждого человека было два телефона: врача, который отвечает за его здоровье, и страхового представителя, который помогает разрешить все вопросы, связанные с получением медицинской помощи в рамках государственных гарантий».

В Приморье  работает  горячая линия Территориального фонда ОМС Приморского края – (423) 243-12-33, плюс круглосуточные  консультативные службы страховых компаний, указанных в полисе. В январе запущен второй этап такого рода помощи – индивидуальное информирование и SMS-оповещение всех застрахованных о необходимости прохождения диспансеризации, вакцинации, сообщение о группе здоровья по результатам диспансеризации, необходимого диспансерного наблюдения. В целом, как бы кто ни оценивал ситуацию в здравоохранении, мы, специалисты, видим: программа государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи неуклонно расширяется.


 
 
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