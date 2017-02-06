В четырёх городах Приморья построят рыбные рынки

Темой очередного совещания у вице-губернатора Приморского края Алексея Сухова стало развитие рыбных рынков в Приморском крае. Как отметил исполняющий обязанности директора департамента рыбного хозяйства и водных биологических ресурсов Приморья Сергей Наставшев, создание рыбных рынков в регионах – поручение президента РФ Владимира Путина.

В Приморье планируется построить рыбные рынки в четырёх крупнейших городах: Владивостоке, Артёме, Уссурийске и Находке. Сергей Наставшев сообщил, что уже в этом месяце администрации муниципалитетов должны доложить на краевом уровне о том, что сделано для возникновения будущих рынков.

Владивостокский проект уже почти готов – и он отличается оригинальностью замысла. По словам исполняющего обязанности директора краевого департамента градостроительства Максима Веденева, эскиз проектировщики нарисовали в форме ската, предусмотрев пешеходную связь рынка с улицей Светланская. Однако для осуществления этого масштабного замысла понадобится внести изменения в генеральный план города, который утвердят в IV квартале 2017 года.

Вице-губернатор Алексей Сухов поручил профильному департаменту начинать работу по концессионным предложениям, привлекать к проекту рыбацкое сообщество.