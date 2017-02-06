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Лихач на внедорожнике взбесил жителей Приморья

Лихач на внедорожнике взбесил жителей Приморья
Состязание с автоледи привело к аварии
7 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: dps_vl, dps_control

На минувших выходных в Приморье произошло несколько автомобильных инцидентов. Помимо столкновений на дорогах край отметился двумя «утоплениями» машин, сообщает РИА «Восток-Медиа».

5 февраля во Владивостоке произошла довольно нелепая авария. Примерно в четыре часа дня на улице Всеволода Сибирцева столкнулись минивэн Honda Stepwagon и внедорожник Nissan X-Trail. Водителю джипа захотелось вытолкнуть своего оппонента с полосы движения. Он несколько раз пытался подрезать «Хонду», нарушив правила разметки. Девушка за рулём минивэна пошла на принцип и отказалась пропускать хулигана. Результат этой истории был немного предсказуем: водитель «Ниссана» всё-таки столкнулся с «Хондой». Как сообщает автомобильное сообщество dps_vl, прибывшие на место аварии работники ГИБДД признали лихача на «Икс-Трейле» виновным в аварии.

 

Это ДТП начали бурно обсуждать в автомобильных сообществах Владивостока. Интересно, что зачинщик этой дорожной передряги попытался защитить своё имя в данной дискуссии – однако не совсем удачно. Приморцы обрушили на горе-водителя море негатива. Владельцу «Ниссана» даже пришлось сделать закрытыми свои страницы в социальных сетях.  


 

Кроме того, за минувшие выходные в Приморье утонули два автомобиля. Один инцидент произошёл возле посёлка Тавричанка Надеждинского района. Как водителя угораздило провалиться под лёд – загадка. По словам очевидцев, море там крепко схвачено толстым слоем льда. Вероятно, водителю просто не повезло.


 

А в районе села Екатериновка Партизанского района под воду ушёл внедорожник Land Cruiser Prado. Впрочем, его водителю повезло – машина утонула только наполовину, и спустя несколько часов её удалось вернуть на берег.


 

 

Впрочем, некоторые аварии на прошедших выходных закончились довольно трагично. РИА «Восток-Медиа» ранее сообщало о смертельном ДТП во Владивостоке  4 февраля. Водитель автомобиля «Тойота-Клюгер» не справился с управлением и перевернул свою машину. Мужчина выпал из неё на проезжую часть, а иномарка придавила его сверху.

 
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