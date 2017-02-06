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Более 100 приморских ветеранов войны в феврале справляют юбилеи

Более 100 приморских ветеранов войны в феврале справляют юбилеи
Шестерым исполняется по 95 лет, остальным – по 90
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: zhirinovskiy2012.ru

В феврале 104 ветерана Великой Отечественной войны, проживающие в Приморье, готовятся отметить юбилейные дни рождения. Шестерым из них должно исполниться 95 лет, остальным – по 90. При этом у шести ветеранов дни рождения приходятся на 23 февраля – День защитника Отечества.

Юбиляров поздравят президент России и губернатор Приморья – по традиции, это будут персональные поздравительные открытки. Традиция вручать персональные поздравления ветеранам-юбилярам от президента Владимира Путина появилась в стране пять лет назад. Приморским юбилярам вместе с президентскими вручают и подарки от губернатора  края.

По словам директора департамента труда и соцразвития Приморья Лилии Лаврентьевой, с 2012 года памятные открытки получили более пяти тысяч ветеранов.

К ветеранам приравниваются и те, кто не воевал на фронтах, но имеет статус участника Великой Отечественной войны: труженики тыла, несовершеннолетние узники фашистских концлагерей, жители блокадного Ленинграда. РИА «Восток-Медиа» рассказывало, что эти категории граждан пользуются приоритетным правом на улучшение жилищных условий – и квартиры для них приобретают за государственный счёт. В Приморье с 2009 года более 2600 ветеранов улучшили свои жилищные условия. Сегодня в очереди насчитывается 55 человек, трое из которых – участники войны, а остальные – вдовы погибших и умерших участников войны. Эти граждане встали на учёт как нуждающиеся в жилье в апреле-декабре 2016 года. Из федерального бюджета в этом году на покупку квартир для ветеранов должны поступить почти 75 миллионов рублей. Этих средств достаточно для приобретения 42 квартир.

 
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