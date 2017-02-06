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Все лечебные учреждения Приморья обретут электронную запись

Все лечебные учреждения Приморья обретут электронную запись
Новый метод должен покончить с очередями в регистратурах
только что
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В этом году абсолютно все учреждения здравоохранения Приморского края должны внедрить электронную запись к врачам. Основой для этого сервиса станет единый региональный портал, к которому подключат поликлиники.   

Реализация краевого проекта по внедрению информационных технологий в систему здравоохранения Приморья стала предметом обсуждения на совещании под руководством губернатора Владимира Миклушевского.

Директор департамента здравоохранения Андрей Кузьмин сообщил, что электронная запись к врачу уже действует в нескольких медучреждениях Приморья, но пока децентрализовано. Проект же предполагает объединить все поликлиники, больницы и женские консультации общей информационной системой. Это позволит ликвидировать очереди в регистратуру и сделать удобнее для людей запись к узкопрофильным специалистам. Ранее РИА «Восток-Медиа» уже сообщало, что в Приморье терапевты получили возможность записывать своих пациентов к онкологам краевого диспансера – что экономит время и силы больных. Эта практика получит распространение и на другие лечебные профили с внедрением новой системы.  

На первом этапе к единому порталу планируется подключить поликлиники и женские консультации. В этих учреждениях будут установлены инфоматы, через которые посетители также смогут получить талон, минуя регистратуру. Кроме того, будет разработано мобильное приложение, интегрированное с региональным порталом здравоохранения – и запись станет доступна через смартфон.

В следующем году процент электронной записи, по словам Андрея Кузьмина, составит не менее 30% от общего числа пациентов.

Еще один канал дистанционной записи на прием, который планируется создать в рамках проекта, это многоканальный колл-центр, интегрированный с единым порталом.

В рамках информатизации медицины края в Приморье также будет создан центральный архив медицинских изображений с модулем «Телерадиология». В этом году к нему подключат оборудование для КТ, МРТ и ангиографии, в следующем году – флюорографы и маммографы, что даст возможность проведения телемедицинских консультаций во всех лечебных учреждениях края.

 
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