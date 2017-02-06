Новая неделя в Приморье будет морозной и ветреной. По сравнению с минувшими выходными температурный фон понизится на 3-5 градусов, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В понедельник, 6 февраля, характер погоды в Приморье определяет тыловая часть циклона. Сегодня в крае ожидается переменная облачность, в отдельных районах возможен небольшой снег. Умеренный, а на побережье сильный ветер подует с севера и северо-запада. Температура воздуха достигнет -1… -12 градусов.

В краевом центре сегодня облачно, но с прояснениями. Столбик термометра остановится на отметке -5… -7 градусов. Осадков во Владивостоке не ожидается.

В целом, новая рабочая неделя в крае ожидается морозной и ветреной, а холодными вторичными фронтами северными потоками на край будет выноситься холодная воздушная масса. Температура воздуха понизится на 3–5 градусов. В отдельных районах вероятен небольшой снег. На побережье усилится северный ветер. Ночью воздух будет выхолаживаться до −18…−25 градусов, в горных районах до −35 градусов, на побережье – от −11 до −17 градусов. Дневной фон температуры воздуха составит −9…−15 градусов, на южном побережье – от −3 до −8.