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В Приморье стартовала госпрограмма переселения леопардов

В Приморье стартовала госпрограмма переселения леопардов
Их хотят частично переселить с юга в центральные районы края
сегодня, 17:50
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В Приморском крае стартовала уникальная программа переселения хищников, которая, по мнению учёных, позволит сохранить и увеличить популяцию животных, занесённых в Красную книгу. Как сообщает телеканал «Звезда», положительный опыт такого переселения уже есть на Кавказе. Там трёх переднеазиатских леопардов летом люди выпустили в дикую природу из специального центра восстановления. Сейчас хищники уже самостоятельно охотятся в горах. В Приморье, где под особой охраной находится дальневосточный леопард, создадут такой же центр.  Учёные уже подобрали несколько пар кошачьих на роль первопроходцев.

Сейчас леопардов уже 80, но живут все на узкой полоске южного Приморья, зажатые между морем и Китаем. Суть новой государственной программы в том, чтобы переселить часть популяции на просторы центральных районов края.

«Будет готовиться племенное поголовье, можно так назвать. Эти животные будут помещены в вольеры, адаптированы к этим условиям. За ними будет вестись очень тщательное наблюдение. К ним будут подпускаться характерные для этой территории виды копытных животных», - рассказал Павел Фоменко, руководитель отдела по сохранению редких видов животных Амурского филиала Всемирного фонда дикой природы.

В Приморье для сохранения популяции леопардов принят целый комплекс мер. Как писало РИА «Восток-Медиа», чтобы открыть свободный доступ для миграции диких животных по территории нацпарка «Земля леопарда», люди специально построили автомобильный тоннель. Раньше дорога пролегала по охраняемой территории.

 
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Комментарии
  • Дэрсу Узала  (сегодня, 18:17 )

    Моя твоя понимай савсем нету. . . Кошка в лес пускай - олень и коза уходи однако. . . Ааай башка плохой совсем у Фоменко



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