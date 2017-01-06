Воспитанники школ искусств из Артёма побывали на Кремлёвской ёлке

Учащиеся двух детских школ искусств из Артёма Виктория Клесова и Игорь Бармин побывали на Кремлёвской ёлке в Москве. Такой новогодний подарок ребята получили благодаря участию во всероссийском конкурсе «Моя картина». Он проходил в рамках образовательного проекта «Место встречи с искусством», который организовали Министерство культуры России и государственный музейный выставочный центр «Росизо». Приморские школьники стали победителями сначала межрегионального конкурса, а затем и финалистами всероссийского.





Ребят из Приморского края сопровождала директор Артёмовского историко-краеведческого музея Галина Тимофеева. Таким образом, «Росизо» поощрило её за отличную реализацию проекта «Место встречи с искусством» на территории Артёмовского городского округа. За время действия выставки шедевров искусства советской эпохи её посетило более 2,5 тысячи человек.





Как уточнили в управлении информации администрации Артёмовского городского округа, за три дня в Москве приморской делегации удалось побывать не только на ёлке в Кремле, но и совершить автобусную экскурсию по Москве, посетить Третьяковскую галерею, погулять по Красной площади.