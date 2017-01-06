В первый рабочий день года доноры Приморья сдали 35 литров крови

Больше 70 жителей Приморского края в первый рабочий день года пришли на станцию переливания крови, чтобы сдать кровь для нуждающихся в ней земляков. По данным регионального департамента здравоохранения, в ходе акции удалось собрать свыше 35,5 литра крови и её компонентов.

«Несмотря на новогодние праздники, доноры нашли время и приняли участие в акции. Среди тех, кто пришёл на станцию сегодня, были и те, кто стал донором впервые», — сообщила главный врач Службы крови Ольга Горева.

Донором может стать любой человек в возрасте от 18 лет, весом не менее 50 килограммов, не имеющий противопоказаний и с постоянной или временной регистрацией во Владивостоке. При посещении станции переливания крови человеку нужно обязательно иметь паспорт.

«Доноры Приморья — одни из тех, кто активно принимает участие в акциях, сдают кровь для спасения других людей на безвозмездной основе», — добавила Ольга Горева.

Доноры, которые на безвозмездной основе сдали более 40 раз кровь, становятся почётными донорами России. Им положены различные меры социальной поддержки. Например, ежегодно они получают единовременную выплату в размере 12 373 рублей.