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"Адмирал" не даст передохнуть "Медвешчаку"

"Адмирал" не даст передохнуть "Медвешчаку"
Хоккеистам из Владивостока достанется соперник, уже измотанный соседями
полчаса назад
Спорт | Приморский край
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Фото: пресс-служба ХК "Адмирал"

Хоккеисты владивостокского «Адмирала» начнут новый игровой год встречей с хорватским «Медвешчаком». Она состоится сегодня, 6 января, в Загребе и начнётся в 19 часов по московскому времени. Накануне «медведи» уже играли с дальневосточниками: хабаровский «Амур» проиграл на чужом льду со счётом 1:3. Усталость от вчерашней встречи может сегодня оказаться на руку «морякам». Как и соседи, приморская команда готовится к матчу с грубым противником.

«Хорватская команда не изменяет самой себе: костяк «Медвешчака» состоит из североамериканских игроков, поэтому дружина Горди Дуайера старается играть предельно жёстко. Получается не всегда, поэтому «медведи» сейчас и лидируют в КХЛ по штрафным минутам — 950, в среднем больше периода за игру хорваты играют в меньшинстве. У «Медвешчака» по ходу всего сезона возникают трудности при игре в обороне. Команда пропустила 130 шайб, хуже только «Слован» — 132 и «Северсталь» — 131», — отметили в пресс-службе «Адмирала».

Начиная с 2013 года соперники встречались всего пять раз. При этом в трёх из них хоккеисты из Загреба оказывались сильнее. В нынешнем сезоне, отметили в стане «моряков», забивают хорваты не очень много, отметку в 100 шайб за сезон они сумели преодолеть лишь во вчерашнем матче с «Амуром». Из 21 встречи на родной площадке «медведи» победили в 13, заработав 36 очков. Последние четыре встречи дома «Медвешчак» выиграл.

 
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