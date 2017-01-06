Во Владивостоке отложен ввод в строй Центра подводной робототехники

Центр подводной робототехники, построенный во Владивостоке и уже оснащённый современным оборудованием, оказался заморожен. У Федерального агентства научных организаций (ФАНО) не нашлось средств на его запуск, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Центр подводной робототехники, построенный на территории владивостокского Академгородка, входит в структуру Института проблем морских технологий Дальневосточного отделения РАН. Он создан для испытаний и серийного производства подводных аппаратов, востребованных как у частных структур, так и у Минобороны РФ, МЧС и других структур.

«В эксплуатацию объект так и не введён, хотя строительно-монтажные работы завершены почти год назад. Это 5000 квадратных метров рабочих площадей, станочное и испытательное оборудование на сотни миллионов рублей. До настоящего времени институт, для которого велось строительство, не получил от ФАНО ресурсов, необходимых для ввода в эксплуатацию и освоения уникального комплекса», – заявил председатель ДВО РАН академик Валентин Сергиенко.

Руководство ДВО РАН просило ФАНО изыскать 200 миллионов рублей в год, однако удалось найти лишь 8 миллионов – на отопление и освещение здания. В ФАНО принято решение о консервации корпуса на неопределённый срок.

«Обидно, что, когда вся страна говорит об ускорении инновационных процессов, о переводе достижений науки в сектор реального производства, мы сплошь и рядом спотыкаемся о барьеры, непонятно кем и зачем выставленные», – прокомментировал академик Сергиенко.

Ранее РИА «Восток-Медиа» рассказало о мнении академика по поводу ситуации на японской АЭС «Фукусима-1».