В Уссурийске мужчина напал на магазин с игрушечным пистолетом

Сегодня пятница, 06 января 2017 года, 11:20
"СКА-Нефтяник" побил очередной рекорд в Хабаровске
"СКА-Нефтяник" побил очередной рекорд в Хабаровске
Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" подтвердил уход Григоряна
Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" подтвердил уход Григоряна
В посёлке Кавалерово водитель грузовика насмерть сбил женщину
В посёлке Кавалерово водитель грузовика насмерть сбил женщину
В Охотском море спасатели эвакуировали с борта судна больного мужчину
В Охотском море спасатели эвакуировали с борта судна больного мужчину
Жители Владивостока помогли поймать грабителя, напавшего на женщину
Жители Владивостока помогли поймать грабителя, напавшего на женщину
Регионы:


Популярное
вчера, 11:55
Жители Владивостока помогли поймать грабителя, напавшего на женщину
вчера, 13:25
В Охотском море спасатели эвакуировали с борта судна больного мужчину
вчера, 17:35
В посёлке Кавалерово водитель грузовика насмерть сбил женщину
вчера, 18:50
"СКА-Нефтяник" побил очередной рекорд в Хабаровске
вчера, 12:40
В Приморье за четыре дня нового года в ДТП пострадали 11 детей
вчера, 15:40
Приморская полиция подсчитала годовой улов любителей "пьяной" езды
вчера, 18:20
Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" подтвердил уход Григоряна
вчера, 14:10
СМИ прочат переход Александра Григоряна из "СКА-Хабаровска" в "Анжи"
вчера, 14:55
В Хабаровском крае дорабатывают план капремонта на новый год
вчера, 19:20
Следователи Приморья начали проверку обстоятельств гибели пожарного

Обсуждаемое
вчера, 14:55
3

В Хабаровском крае дорабатывают план капремонта на новый год
вчера, 18:20
3

Футбольный клуб "СКА-Хабаровск" подтвердил уход Григоряна
вчера, 11:55
2

Жители Владивостока помогли поймать грабителя, напавшего на женщину
вчера, 14:10
2

СМИ прочат переход Александра Григоряна из "СКА-Хабаровска" в "Анжи"
вчера, 18:50
1

"СКА-Нефтяник" побил очередной рекорд в Хабаровске
вчера, 12:40
В Приморье за четыре дня нового года в ДТП пострадали 11 детей
вчера, 13:25
В Охотском море спасатели эвакуировали с борта судна больного мужчину
вчера, 15:40
Приморская полиция подсчитала годовой улов любителей "пьяной" езды
вчера, 16:40
Приморью за год удалось на 20 % снизить уровень смертности младенцев
вчера, 17:35
В посёлке Кавалерово водитель грузовика насмерть сбил женщину
Народный топ новостей

Гость
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным 20.12.2016
Валерий Калюжный: бизнес должен быть социально ответственным
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов 20.12.2016
Сергей Луговской: открытость общества — важнейшее в работе депутатов


Актуально
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока 28.12.2016
Азиатско-Тихоокеанский банк подтверждает потенциал Дальнего Востока
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах 16.12.2016
"Позиция Пушкарёва": что будет после победы в арбитражных судах
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО 14.12.2016
Больше 3 тысяч километров оптоволокна проложили в этом году в ДФО

Опрос

Какое событие можно назвать главным в Приморье в уходящем году?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 327



Система Orphus

В Уссурийске мужчина напал на магазин с игрушечным пистолетом

В Уссурийске мужчина напал на магазин с игрушечным пистолетом
Продавец успела нажать тревожную кнопку, пока он требовал деньги и алкоголь
25 минут назад
Происшествия | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: pixabay.com

В Уссурийске сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск Росгвардии поймали с поличным подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Тревожный сигнал поступил из торговой точки, расположенной на улице Лермонтова.

О преступлении известно, что 24-летний мужчина, зайдя в торговый павильон, направил на продавца предмет, похожий на пистолет, и потребовал денежные средства и алкогольную продукцию.

«Продавец успела нажать тревожную кнопку, благодаря чему злоумышленник был задержан Подозреваемый попытался скрыться, бросив игрушечный пистолет, однако был задержан и передан полицейским», — сообщила пресс-служба управления МВД России по Приморью.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Сейчас мужчина стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный с угрозой применения предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного денежного штрафа.

На время предварительного расследования полицейские заключили мужчину под стражу.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru