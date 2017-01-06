В Уссурийске мужчина напал на магазин с игрушечным пистолетом

Продавец успела нажать тревожную кнопку, пока он требовал деньги и алкоголь

В Уссурийске сотрудники вневедомственной охраны Федеральной службы войск Росгвардии поймали с поличным подозреваемого в разбойном нападении на магазин. Тревожный сигнал поступил из торговой точки, расположенной на улице Лермонтова.

О преступлении известно, что 24-летний мужчина, зайдя в торговый павильон, направил на продавца предмет, похожий на пистолет, и потребовал денежные средства и алкогольную продукцию.

«Продавец успела нажать тревожную кнопку, благодаря чему злоумышленник был задержан Подозреваемый попытался скрыться, бросив игрушечный пистолет, однако был задержан и передан полицейским», — сообщила пресс-служба управления МВД России по Приморью.

В отделе полиции подозреваемый дал признательные показания и раскаялся в содеянном. Сейчас мужчина стал фигурантом уголовного дела по части 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой, совершенный с угрозой применения предметов, используемых в качестве оружия». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с выплатой крупного денежного штрафа.

На время предварительного расследования полицейские заключили мужчину под стражу.