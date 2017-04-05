Массовый выброс камбалы на берег случился во Владивостоке

Массовый выброс камбалы произошёл в столице Приморья в районе Эгершельда. Рыбу на берегу моря заметили местные жители, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

В редакцию агентства обратились жители Эгершельда. Они засняли на видео массовый выброс камбалы на берег. Необычное зрелище владивостокцы наблюдали на пляже неподалёку от Сипягина, 26.

«Дети отправились гулять к морю, пришли и показали видео. Десятки рыб валяются на гальке, некоторые в море. При этом вода чистая, никаких масляных пятен или нефтяных продуктов не наблюдается. Что произошло, даже предположить не можем. Вообще, впервые вижу подобное и на этом пляже с таким никогда не сталкивались», - рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа» жительница Эгершельда Анна.

В августе прошлого года приморцы стали свидетелями массового выброса анчоуса. Это произошло в районе мыса Шульца. На легкую добычу моментально слетелись чайки, из-за которых поблизости стоял неприятный запах. Тогда приморские учёные сообщили, что подобное нередко происходит с этим видом рыб.