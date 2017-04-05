В Приморье сегодня утонул дайвер. 42-летний мужчина отправился с товарищем исследовать морское дно в районе бухты Ковш в Дальнегорском городском округе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Сегодня, 5 апреля, в Дальнегорске утонул дайвер. Мужчина с другом отправился нырять в районе бухты Ковш на Рудной Пристани. Приморцы погружались в воду друг за другом и договорились выйти в определённое время.

Оперативный дежурный дальнегорского поисково-спасательного отряда ДВРПСО МЧС России рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», что товарищи планировали фотографировать дно.

«Один ушёл немного вперёд. Следом погрузился второй, пострадавший. Около 13:40 мужчина позвонил в дежурную часть и сообщил, что его друг не выходит из воды уже около часа. Мы поехали искать. Нашли его фактически сразу, немного дальше от места погружения. Он пытался раздеться, снимал снаряжение, скинул груза», - добавил собеседник агентства.

Примечательно, что кислород в баллоне погибшего был. По словам дежурного, причиной случившегося могли стать проблемы со здоровьем или неопытность. Из-за чего именно скончался дайвер, выяснят эксперты.