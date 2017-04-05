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В Приморье школьник умер на уроке физкультуры

В Приморье школьник умер на уроке физкультуры
Мальчик потерял сознание во время пробежки
только что
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com

В Приморском крае школьник умер во время урока физкультуры. Ребёнок потерял сознание при пробежке. Помочь мальчику никто не смог – несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации следственного управления Следственного комитета по Приморскому краю, трагедия произошла сегодня, 5 апреля, в одной из школ в приморском городе Артёме. При пробежке первого разминочного круга 9-летний мальчик потерял сознание. Несмотря на то, что ему оказывалась медицинская помощь, школьник умер, не приходя в себя.

По факту случившегося приморские следователи возбудили уголовное дело. Речь идёт о 1 части 109 статьи Уголовного кодекса Российской Федерации - причинение смерти по неосторожности.

«В настоящее время для установления причины смерти ребенка назначена судебно-медицинская экспертиза. Выясняются все обстоятельства произошедшего. Идёт расследование уголовного дела», - отметила старший помощник руководителя следственного управления, подполковник юстиции Аврора Римская.

 
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