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Владивостокцам расскажут об арктической биеннале

Владивостокцам расскажут об арктической биеннале
Лекция Николая Смирнова состоится в центре современного искусства "Заря"
8 минут назад
Идём в музей | Приморский край
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Фото: ЦСИ "Заря"

На этой неделе центр современного искусства «Заря» организует лекцию московского художника и куратора Николая Смирнова. 35-летний художник расскажет о своём опыте кураторства над проектом нулевой арктической биеннале «Йоссо. Вечная мерзлота». Сам проект был осуществлён в Якутии год назад. Его необычность заключалась в обращении к теме вечной мерзлоты. Николай Смирнов предложил создать подземный «музей вечности», где могли бы неограниченное время храниться останки живых организмов.

В своей лекции художник затронет такие темы, как анимизм, неформальное краеведение, деконструкция научного дискурса и познакомит собравшихся с такими направлениями современного искусства, как science art или research. Вход на лекцию, которая начнётся 8 апреля в 19:00, будет свободным.

Николай Смирнов окончил географический факультет МГУ и факультет живописи МГАХИ имени Сурикова. Он - участник нескольких десятков групповых выставок и куратор проектов государственной Третьяковской галереи, участник научных экспедиций и бывший сотрудник лаборатории комплексных геокультурных исследований Арктики (Якутск-Москва).

В настоящее время Николай Смирнов является резидентом «Зари» и работает над проектом, посвящённым истории владивостокского торгового дома «Кунст и Альберс», более известного как ГУМ.


 
 
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