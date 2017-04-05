Новичков за рулём в Приморье будут безжалостно штрафовать

Госавтоинспекция Приморья сделала важное объявление для начинающих водителей. Сотрудники ведомства напомнили, за что неопытных автомобилистов теперь будут штрафовать, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации Госавтоинспекции, сегодня, 5 апреля, вступили в силу ограничения для водителей, стаж вождения которых составляет менее двух лет.

Теперь водитель со стажем менее двух лет не имеет права буксировать другие транспортные средства – этим должны заниматься более опытные автомобилисты. За нарушение нового правила водителю придётся заплатить 500 рублей.

Кроме того, начинающим водителям мопедов и мотоциклов до достижения двухлетнего стажа запрещено перевозить пассажиров. Размер штрафа в случае несоблюдения правила также равен 500 рублям.

Каждый автомобилист, стаж которого не превышает 2 года, обязан установить на своей машине знак «начинающий водитель». В случае, если водитель не будет соблюдать это требование, ему придётся расстаться с 500 рублями.

Сотрудники Госавтоинспекции уверены, что нововведения помогут улучшить обстановку на российских дорогах. По данным ГИБДД Приморского края, с начала 2017 года количество ДТП с участием неопытных водителей увеличилось на 6 %. Всего случилось 108 аварий с начинающими водителями. В них погибли 10 человек, в том числе 1 ребёнок, 144 – получили травмы различной степени тяжести.