Жителям Приморья рассказали, как уберечь детей от опасной информации

Каждый неравнодушный гражданин, обнаружив в сети Интернет информацию, которая может нанести вред ребёнку, имеет возможность направить её эксперту для проведения проверки. Об этом сегодня напомнило управление Роскомнадзора по Приморскому краю в специальной инструкции «Пять шагов, и доступ к информации закрыт».

В рамках реализации закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по поручению правительства России создала и ведёт «Единый реестр запрещённой в РФ информации». Его можно найти в сети Интернет по адресу: eais.rkn.gov.ru.

В Российской Федерации, уточняет ведомство, запрещена к распространению следующая информация:

- о способах совершения самоубийства, призывов к совершению самоубийства;

- о способах, методах разработки, изготовления, использования, местах приобретения наркотиков;

- о детской порнографии;

- информация, запрещённая по решению суда;

- об азартных играх.

Каждый неравнодушный гражданин, встретив в сети Интернет информацию, которая, на его взгляд, может нанести вред ребёнку, имеет возможность направить ее эксперту для проведения проверки.

Для этого надо сделать 5 шагов.

1 шаг. Открыть любую поисковую систему в сети Интернет и набрать «Роскомнадзор» (вы попадёте на официальный сайт).

2 шаг. На главной странице сайта, в ее нижней части, откройте окно «Единый реестр запрещённой информации».

3 шаг. Откройте раздел «Приём сообщений».

4 шаг. Внесите информацию.

5 шаг. Нажмите кнопку «Направить сообщение».

Как сообщили в управлении Роскомнадзора по Приморскому краю, такого рода сигналы от граждан попадают к экспертам. После всестороннего рассмотрения они принимают решение – является ли опубликованная информация вредной для ребёнка и следует ли ограничивать к ней доступ.