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В Приморье школьницы едва не угодили под поезд, делая селфи

В Приморье школьницы едва не угодили под поезд, делая селфи
Полиция уже передала девочек родителям
8 минут назад
Происшествия | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Во Владивостоке школьницы едва не угодили под поезд во время селфи на железной дороге. Их вовремя увидели машинист и дежурный по станции, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ДВФ.

Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть Владивостокского линейного управления МВД России на транспорте. Дежурный по станции Вторая речка доложил о том, что возле железнодорожных путей фотографируются дети.

Транспортные полицейские обнаружили на месте четырёх школьниц в возрасте 11 и 12 лет. Девочки являются ученицами одной из средних школ города Владивостока. Подростки гуляли по железнодорожному полотну и фотографировались на сотовый телефон, делали небезопасное селфи.

Кроме дежурного станции школьниц также увидел машинист электропоезда. Он также сообщил о случившемся в транспортную полицию.

Сотрудники ведомства передали несовершеннолетних родителям. Кроме того, специалисты провели с детьми, а также их мамами и папами профилактические беседы.

Транспортная полиция Владивостока не перестаёт напоминать гражданам, что железная дорога является зоной повышенной опасности, и призывает родителей быть  внимательнее к своим детям и контролировать их времяпровождение во внеурочное время во избежание трагических последствий.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что приморская полиция старается бороться за безопасность селфи и детей на дороге.  Несколько лет назад во Владивостоке сотрудники ведомства даже учили делать правильные «себяшки».

 
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