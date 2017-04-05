Приморских сельхозпроизводителей поддержат тремя миллиардами рублей

Новый вице-губернатор Приморья Денис Бочкарёв отправился в первую рабочую поездку по краю. В разных районах он встретится с сельхозпроизводителями. Особое внимание Денис Бочкарёв уделит нуждам тружеников трёх районов, за которыми закрепили его кураторство, - это Хорольский, Ханкайский и Черниговский.

На сегодняшней встрече с аграриями Хорольского района вице-губернатор сообщил, что в этом году сохранено финансирование по программам поддержки сельского хозяйства на уровне прошлого года.

«В этом году сохраняются все меры поддержки, обозначенные в госпрограмме. Из регионального бюджета на развитие сельского хозяйства Приморья направлено 1,5 миллиарда рублей, из федерального – 1,7 миллиарда. До 400 миллионов рублей в этом году увеличено федеральное финансирование на льготное кредитование сельхозтоваропроизводителей. Банки уже начали выдавать кредиты», – обратился заместитель главы региона к селянам.

При этом приморцам в этом году предстоит увеличить площадь пашни до 450-460 тысяч гектаров вместо используемых в 2016 году 420 тысяч. Директор краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Алексей Таран добавил, что посевные площади планируется увеличить в основном за счет сои.

В 2017 году основные меры госуд­арственной поддержки будут направлены на­ повышение финансовой устойчивости сель­скохозяйственных предприятий, субсидирование молочного животноводства, техническ­ую и технологическую модернизацию произв­одства, развитие семейных животноводческ­их ферм и растениеводство.