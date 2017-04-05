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Александр Ролик: важно внимательней прислушиваться к общественности

Александр Ролик: важно внимательней прислушиваться к общественности
Молодёжная парламентская ассамблея Приморья выдвинула 9 законопроектов
7 минут назад
Политика | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Прошедшее сегодня во Владивостоке заседание молодёжной парламентской ассамблеи (МПА) при Законодательном собрании Приморского края ознаменовалось рядом событий: впервые на подобном мероприятии выступил в качестве спикера вице-губернатор края. Кроме того, заседание посетили и дали молодёжи свои наставления представители и наставники молодёжных парламентов при Государственной думе, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Мероприятие открывал председатель Законодательного собрания Приморского края и одновременно почётный председатель молодёжной ассамблеи парламентариев Александр Ролик. Вначале политик обратился к залу с просьбой почтить минутой молчания жертв теракта 3 апреля в Санкт-Петербурге, после чего спикер перешёл к формированию повестки для участников и гостей заседания.

«Многие политические события, происходящие в последнее время, показали, что именно молодёжь является своеобразным «полем боя»: за неё стоит бороться, её нужно воспринимать всерьёз и давать именно молодёжи возможности менять и делать нашу с вами страну и регион сильнее и богаче. Однако не забывайте, что, начав свою политическую карьеру, вы никогда не должны забывать прислушиваться к вопросам, возникающим к вам у общественности», – отметил Александр Ролик.

Всего на заседании присутствовали 267 зарегистрированных участников, из которых 73 – члены ассамблеи. В ходе многочисленных презентаций представители и члены совета молодых депутатов представили отчёт о проделанной работе. На сегодняшний день  молодёжный парламент и совет молодых депутатов в кооперации с действующими членами ЗС ПК смогли сформулировать и выдвинуть на обсуждение 9 оформленных законопроектов. Они основаны на кропотливых исследованиях и мониторингах самых разных сфер законодательства России.

Среди наиболее интересных, по мнению спикеров заседания, оказалась поправка к Уголовному кодексу по части «вовлечения несовершеннолетних в торговлю и сбыт наркотических средств». Начинающие политики лоббируют вынесение этого вида преступлений в отдельную статью, а также ужесточение наказания. Другие законопроекты предлагают увеличение минимального возраста, по достижении которого молодым людям разрешено заниматься азартными играми (с 18 до 21 года). Или, к примеру, ограничить яркость наружного освещения в спальных районах города по ночам.

Стоит отметить, что на заседании МПА впервые побывал и вице-губернатор Приморского края Игорь Степаненко. Он горячо приветствовал всех участников ассамблеи и выражал слова благодарности за проделанную работу, добавив, что лишь с помощью молодёжи «государственная лодка никогда не будет раскачана, как это было в 90-е».

 
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