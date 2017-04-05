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Приморскую публику напоили "Любовным напитком" и другой классикой

Приморскую публику напоили "Любовным напитком" и другой классикой
На сцену краевой филармонии вышел международный состав артистов
7 минут назад
Фестивальное Приморье | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа" - Валентин Труханенко

4 апреля ценители классической музыки пришли на открытие очередного фестиваля «Дальневосточная весна» в Приморскую краевую филармонию. Как сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа», среди них оказались и генконсул США во Владивостоке Майкл Кийс с коллегой из Республики Корея - Ли Сок Пэ.

Гостей приветствовала директор краевой филармонии, председатель оргкомитета Анна Алеко: «Как вы знаете, в этом году фестиваль  – особенный - вся программа о море и о весне. Пять программ, которые будут представлены, овеяны весенним настроением, красотой и любовью. Я желаю нашему Тихоокеанскому симфоническому оркестру успеха, а вам – приятного просмотра».


 

 

 

 

 

 

В этот вечер главный дирижёр оркестра Анатолий Смирнов уступил место коллеге из Кореи - маэстро Но Тэ Чол. Ведущие партии исполнили лауреаты международных конкурсов Ян Ки Юн (профессор женского университета в Южной Корее и Мичиганского университета в США) и Пак Хён Чжэ (профессор Сеульского национального университета), а также солистка государственного театра оперы и балета Якутии, заслуженная артистка этой республики Анастасия Мухина.


 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевыми произведениями во время открытия стали вальс Иоганна Штрауса «Весенние голоса» и «Море» Клода Дебюсси. Ведущая - Наталия Мищенко – отметила: «Весна и море – тема, понятная всем. Близость моря дарит Владивостоку очень сильную энергетику и совершенно особую романтическую атмосферу, об этом говорят все гости нашего города. У француза Клода Дебюсси была страстная любовь к морю, которую он пронёс через всю свою жизнь и в произведении смог создать поразительный образ моря, выразить музыкой его бесконечную переменчивость и разнообразие его оттенков. Причём история произведения очень тесно связана с личной историей композитора, который после женитьбы провёл с супругой на море самые счастливые месяцы своей жизни: то есть эта музыка рождена очень сильным чувством».

Также в первый фестивальный вечер прозвучали: арии из опер Бизе «Кармен», «Волшебная флейта» Моцарта, «Самсон и Далила» Сен-Санса; увертюра к опере Россини «Севильский цирюльник», романс из оперы «Любовный напиток» Доницетти и корейская народная песня «Ариран».

Благодарная приморская публиковала аплодировала всем выступлениям, кричали «Браво!» и в конце все трое солистов вышли на бис.

Кроме музыкальной программы, приморцы могут оценить и творчество юных художников – победителей конкурса работ о море и весенней природе. Как и сам фестиваль «Дальневосточная весна», выставка продлится по 14 апреля.


 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
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