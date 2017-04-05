400 жителей Приморья пытались "откосить" от воинской службы

В Приморском крае осудили уже двух приморцев, уклонившихся от воинской службы. Более 30 скоро предстанут перед судом за ту же провинность, сообщает корреспондент РИА «Восток-Медиа».

Сегодня в военном комиссариате Приморского края состоялась пресс-конференция, посвящённая началу весеннего призыва в вооружённые силы. На ней начальник отдела подготовки и призыва граждан приморского комиссариата Николай Яшин рассказал о том, как прошёл набор в войска осенью 2016 года. Он отметил, что план осеннего призыва в крае выполнили полностью, призвав более 1900 человек. Лучшие результаты в крае показали военкоматы Уссурийска, Артёма и Дальнереченска. За ними следует Владивосток. Половину призывников направили в пехотные части, ещё 25 % - на флот. Другие рода войск – ВДВ, ракетно-космические войска и так далее – получили от трёх до семи процентов новобранцев. Большая часть призывников останется служить в Приморье. 21 % отправится в Хабаровск – в основном в военное училище. Ещё часть салаг будет тянуть лямку на Камчатке и Сахалине.

Кроме того, осенью на альтернативную военную службу попросились 7 человек. Двум из них отказали, а остальные вскоре приступят к своим обязанностям. Это считается довольно высоким показателем – долгое время в каждом призыве было всего 1-2 «альтернативщика». Ситуация начала меняться с 2015 года, когда их среднее количество достигло 7-8 человек. «Молодых людей побуждают на это разные причины. Кто-то опасается неуставных отношений. Кто-то не хочет терять год в армии, желая, например, получать образование. В чём-то они схожи с причинами уклонения от армии», - рассказал Николай Яшин.

К слову, об уклонистах – их в прошедшем призыве набралось 400 человек. 34 материала военные комиссариаты передали в суд. Двоих нерадивых приморцев, к слову говоря, уже осудили. Своё мнение о парнях, не желающих проходить военную службу, выразил другой участник пресс-конференции - врио военного комиссара Приморского края Сергей Сижук. «Я считаю, что молодые люди, которые боятся армии, просто ещё не выросли. Нельзя их ещё назвать по-настоящему взрослыми. Конечно, хорошо бы дать им время повзрослеть – но закон есть закон, поэтому мы их и призываем»,- поделился он.

Рассказал Николай Яшин и о внедрении электронных карт призывника (ПЭК). Эти электронные документы используются в различных автоматизированных военных системах - как при прохождении военной службы, так и при увольнении в запас. В прошлом году карты всё ещё приходилось делать в Петербурге и потом отправлять в Приморье. Теперь же краевой комиссариат сам наладил их производство. ПЭК выдаётся каждому новобранцу перед отправкой из военкомата.