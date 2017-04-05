Эксперт Сергей Пушкарёв: я бы не стал вешать на мигрантов "всех собак"

В Приморье, в связи с трагическими событиями в Санкт-Петербургском метро, повсеместно усилены меры безопасности различных учреждений. В первую очередь это касается воздушного, железнодорожного транспорта, вузов, школ, мест массового скопления людей сообщает РИА «Восток-Медиа».

После резонансной трагедии в Интернет-сообществе Приморского края возникли тревожные настроения, а многие популярные форумы наполнились сообщениями о возможных повторениях терактов в других городах. Впрочем, общественно-значимые структуры и предприятия, в особенности такие крупные, как ОАО РЖД, уже приняли обновлённый регламент безопасности, чтобы снизить риски для жителей Приморья и Владивостока в частности.

Представитель службы корпоративных коммуникаций ДВЖД Александр Артамонов рассказал корреспонденту РИА «Восток-Медиа», как именно Российские железные дороги обезопасят поездки для граждан:

«В настоящее время со всеми работниками вокзальных комплексов, локомотивных и поездных бригад проводятся дополнительные специальные инструктажи – с целью повышения бдительности и отработки действий в случае возникновения внештатных ситуаций».





По словам Александра Артамонова, железнодорожники приняли меры по усилению охраны и ужесточению пропускного режима на всех вокзалах, станциях и посадочных платформах:

«В связи с этим мы бы порекомендовали пассажирам прибывать на вокзалы заблаговременно и с пониманием отнестись к дополнительным сложностям, которые будут связаны с более тщательным личным досмотром».

Пресс-служба АО «Международный аэропорт Владивосток» также не преминула успокоить пассажиров, и поделилась с агентством информацией о своих мерах противодействия угрозе терроризма:

«Помимо того, что мы проводим дополнительные инструктажи и усиленный досмотр, аэропорт проводит оперативное взаимодействие с силовыми структурами. Кроме того, мы многократно увеличили патрулирование не только терминалов аэровокзала, но и его прилегающих территорий».





Что касается панических настроений по поводу террористической угрозы, особенно со стороны гостей из ближнего зарубежья, в отношении которых в обществе нередко преобладают стереотипы – председатель правления «Консультационного центра по вопросам межэтнических отношений и миграции» Сергей Пушкарёв рассказал РИА «Восток-Медиа» своё видение ситуации:

«Приморье всегда было многонациональным регионом – только на территории нашего края 158 этносов – это практически 80 – 90 % всех национальностей России. Потому у нас люди привыкшие, толерантные и терпимые.

Но вот аккумуляция паники в Интернете, которая может привести к дестабилизации общества по национальному признаку, – это совсем другое. Я считаю так – наши мигранты нам нужны как воздух в силу многих, объективных причин, связанных с демографией Приморья. К тому же, я как специалист и бывший глава управления ФМС могу вам сказать, что эти граждане менее всего защищены, им приходится тяжело. И я бы не стал вешать на них «всех собак». Но ситуацию с мигрантами государство всё равно отслеживает, ведь, как говорится, порох нужно держать сухим. При правильной постановке работы всех уполномоченных служб страха у граждан Приморского края быть не должно».





Сергей Пушкарёв

Как ранее сообщало РИА «Восток-Медиа», губернатор Приморья Владимир Миклушевский направил своему коллеге из Санкт-Петербурга телеграмму с соболезнованиями. А губернатор Хабаровского края Вячеслав Шпорт возложил цветы к памятнику поэту Александру Пушкину и поставил свечу в память о погибших в результате теракта.