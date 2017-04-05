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В Арсеньеве избран новый мэр

В Арсеньеве избран новый мэр
Александр Коваль ранее занимал должность председателя городской думы
7 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: primorsky.ru

В Арсеньеве депутаты городской думы проголосовали за нового мэра – им стал коренной арсеньевец Александр Коваль. Ранее с 2012 года он занимал должность председателя думы Арсеньевского городского округа. Ещё раньше работал на местном заводе «Аскольд», где с 1983 года прошёл карьерный путь от мастера до директора по экономике и финансам.

Как сообщили специалисты департамента внутренней политики региона, всего в конкурсе на замещение должности главы муниципалитета участвовали четыре кандидата.

«Согласно законодательству, руководители городов и районов проходят несколько этапов, прежде чем их кандидатуры представляют на голосование депутатскому корпусу. Тщательно проверяются биографии участников, немалое значение имеет опыт работы и наличие собственной концепции развития муниципального образования. В итоге в Арсеньеве отборочные испытания прошли четыре кандидата, но самым достойным признан Александр Коваль – именно он набрал наибольшее количество голосов», – отметили сотрудники ведомства.

 
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