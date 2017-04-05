Жители Владивостока раскупают веточки вербы к предстоящим праздникам

В преддверии церковных праздников на улицах Владивостока уличные торговцы продают пучки вербы и подснежники. Горожане раскупают священное растение, чтобы традиционно отпраздновать Вход Господень в Иерусалим – Вербное Воскресение, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Как объяснила продавец Любовь Огурёва, загруженным заботами горожанам недосуг искать иву лесах перед праздником. Поэтому она решила собрать веточки вербы, а затем отдать их всем желающим за небольшую сумму. Стоимость большого пучка составляет 150 рублей, поменьше – 100 рублей. Небольшой букет подснежников тянет на 50 рублей.

«Я не беру от природы слишком много, молодые ветви ивы вообще не трогаю, жду, когда подрастут. У меня есть своё личное тайное место, где каждый год я собираю подснежники и срезаю веточки вербы. Люди слишком заняты, а мне на пользу», – рассказала уличный продавец.

В этом году Вербное Воскресение православные христиане отметят 9 апреля. Ветви вайи (вербы) окропят священной водой и молитвой, после чего молящиеся простоят всю службу, знаменуя победу жизни над смертью (воскресение).



























