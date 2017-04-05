В шести городах Приморья на федеральные субсидии обустроят парки

В Приморье определились муниципалитеты-участники проекта «Формирование комфортной городской среды» на этот год. Ранее РИА «Восток-Медиа» сообщало, что этот федеральный проект означает финансирование по заявкам городов и сёл благоустройства дворов и скверов. На это Приморский край получит из федерального бюджета 380 миллионов рублей. Деньги поступят в соответствии с президентским распоряжением. Краевой бюджет добавит к федеральной дотации ещё 78 миллионов рублей. Дворовые территории и общественные зоны благоустроят более чем в 50 муниципалитетах края.

Уже известно, что шесть городов края получат деньги на обустройство парков. Это Дальнегорск, Большой Камень, Артём, Дальнереченск, Арсеньев и Спасск-Дальний.

«Начнем с малого: установим лавочки, освещение, восстановим бордюры, высадим новые саженцы. Те идеи, которые не успеем сделать в текущем году, войдут в пятилетние программы, которые будут сформированы муниципалитетами до конца этого года. Постепенно мы приведем в порядок все общественные зоны, наша задача сделать так, чтобы через шесть лет в Приморье не осталось неухоженных дворов и территорий», – рассказала руководитель краевого департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Елена Пархоменко.

Приём заявок от городов и поселков на субсидии по приоритетному проекту завершился 1 апреля. Сейчас специалисты обрабатывают документы, систематизированная информация заносится в единую электронную систему. Ключевое условие распределения субсидий - выбор граждан. Проекты муниципальных программ должны быть размещены на сайтах муниципальных органов власти для голосования и утверждены до 25 мая.

По словам директора департамента, в заявках преобладают дворовые территории, это приоритет федеральной программы, но есть и проекты благоустройства центральных улиц, скверов и площадей в городах и посёлках края.