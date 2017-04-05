Автоледи "нокаутировала" внедорожник во Владивостоке

Минувшим вечером во Владивостоке произошло серьёзное ДТП, сообщает РИА «Восток-Медиа». В микрорайоне Снеговая Падь столкнулись легковушка и джип. Последний после столкновения отправился в настоящий полёт по проезжей части.

Вечер среды отметился в сводке происшествий не только массовыми авариями на объездной трассе Седанка – Патрокл. На улице Анны Щетининой столкнулись легковая Honda Civic и внедорожник Suzuki Escudo. Легковушка выезжала с парковки у продуктового магазина. Её водительница, по всей видимости, не смотрела по сторонам. Легковушка выехала на главную дорогу прямо перед «Сузуки» и ударила его в бок. От удара джип пролетел по проезжей части несколько метров и перевернулся на крышу.

По словам очевидцев, водитель «Эскудо» не пострадал, несмотря на почти каскадёрский полёт. Владелица «Хонды» также отделалась лёгким испугом.





Минувшим вечером во Владивостоке произошла целая серия ДТП на объездной трассе. Первоначально там столкнулись три легковушки. В результате этого происшествия на дорогу вытекло машинное масло. Проезжая часть превратилась в настоящий каток. Последствия не заставили себя долго ждать: разлитое масло стало причиной около пяти аварий. Из-за этого работникам дорожной инспекции пришлось даже перекрыть трассу Седанка – Патрокл.