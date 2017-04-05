Во Владивостоке открылись две новые выставки

В Приморском отделении Союза художников России прошло открытие сразу двух персональных выставок Тимофея Войтенко и Владлена Камовского. Представленные работы открывают всю красоту природы Приморского края и архитектурные особенности города Владивостока, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Выставки на Алеутской, 14а приурочены к 80-летию живописцев. Их работы хранятся в краевой картинной галерее, Дальневосточном художественном музее, галереях Китая и Кореи.

















По оценке специалистов, «многолетний опыт и мастерство видны в каждом мазке краски». Картины написаны в таких художественных жанрах, как пейзаж, натюрморт, архитектурный пейзаж, графика, этюд, живописная панорама.

Одна из представленных графических работ Владлена Камовского рассказывает о разных людях, которых связывает лишь одно – они пассажиры автобуса. Художник хотел запечатлеть на бумаге их лица, раскрыть характер. По его словам, времени было совсем мало, на каждой остановке человек уходил навсегда, но оставался на листке бумаги.

Работы Тимофея Войтенко и Владлена Камовского являются примером мастерства для молодых художников, поэтому на открытии присутствовали не только близкие и коллеги мастеров, но и студенты художественного факультета Дальневосточного государственного института искусств.

Выставка продлится до 23 апреля.







































































