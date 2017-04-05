Приморскую картинную галерею оставят без света

В среду, 5 апреля, некоторые дома и объекты во Владивостоке останутся без света. Под плановые отключения сегодня попала даже Приморская картинная галерея, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным МУПВ «ВПЭС», отключения связаны с проверкой электросетей. Энергетики сообщают, что работы продлятся до 17:00. Временные неудобства ожидаются по следующим адресам:

проспект 100-летия Владивостока, 12-й км;

Адмирала Захарова, 5;

Алеутская, 12а (здание, в котором располагается Приморская государственная картинная галерея);

Бийская, 26, 26а, 27;

Гайдара, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23;

Днепровская, 16, 18, 22, 22а, 24, 30, 34, 36;

Ильичёва, 2-б;

Карла Маркса, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 14, 15, 16, 17;

Ладыгина, 2;

Лермонтова, 48;

Лесная, 12, 12а, 12-й км, 1в;

Печорская, 4а;

Порт-Артурская, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 8, 9, 10, 11, 13;

Постышева, 43;

Посьетская, 11, 13, 15, 17;

Путятинская, 57, 61;

садовое общество «Строитель», 9, 130, 144, 145, 153;

садовое товарищество «Строитель», 49, 142;

Тёплая, 4.