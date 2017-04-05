Аномальную жару в Приморье сменят дожди

На смену аномальному потеплению в Приморье придут дожди. Сегодня существенных погодных изменений в регионе не предвидится. Однако завтра и в субботу в крае ожидаются дожди, сообщает РИА «Восток-Медиа».

В среду, 5 апреля, синоптическая ситуация в Приморье по сравнению со вчерашним днём существенно не поменяется. По данным портала «Примпогода», атмосферные фронты будут располагаться над Хабаровским краем, а Приморский край останется в тёплом секторе циклона. Осадков, уточняют синоптики, в среду не ожидается.

Свежий ветер днём усилится. Воздух по краю прогреется до 12-24 градусов выше нуля. При этом на восточном побережье солнце закроют туман и низкая облачность. В связи с этим столбик термометра остановится на отметках +7…+11 градусов.

В краевом центре сегодня ожидается переменная облачность, но без осадков. Свежий сильный ветер подует с юга. За ночь температурный фон понизился до 3-5 градусов со знаком «плюс». Однако днём воздух прогреется до +13…+16 градусов.

В последующие дни температурный фон по краю начнёт немного падать. Дожди ударят по Приморью в четверг, 6 апреля, и субботу, 8 апреля.







