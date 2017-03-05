Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» попрощается с болельщиками в Международный женский день. Руководство команды объявило дату закрытия четвёртого в истории клуба сезона. Кроме того, после последнего матча наставник «моряков» Александр Андриевский ответил на вопрос, останется ли он в команде в следующем сезоне, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации на официальных странице «Адмирала» в социальных сетях, торжественная церемония закрытия сезона 2016-2017 состоится всего через несколько дней — 8 марта.

«Они играли для вас весь сезон, а вы болели за них до слез, до сорванных голосов и нервов. Они бились, ломали ноги и руки, забивали победные голы, ложились под шайбы и отвечали ударами на удары соперников. Вы были с ними до конца. Дорогие болельщики, команда хочет сказать вам спасибо!», — обратились представители клуба к подписчикам.

Церемония начнётся 8 марта в 17:00. В программу входят встреча с игроками, автографы, сэлфи и хоккейное шоу. Владельцы абонементов смогут пройти бесплатно по своим картам. Стоимость остальных билетов составит от 200 до 500 рублей.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа» накануне «Адмирал» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. «Моряки» уступили омскому «Авангарду» в шестом матче первого раунда плей-офф.

К слову, во время послематчевой пресс-конференции наставник приморцев Александр Андриевский затронул тему того, что ждёт «сине-белых» в дальнейшем.

«Благодарю болельщиков за поддержку на протяжении всего сезона. Надеемся, что в следующем сезоне от вас будет такая же поддержка, как и в этом. Останусь ли я в команде? Надо с руководством поговорить. Желание работать есть», — сказал Андриевский.