Сегодня воскресенье, 05 марта 2017 года, 20:07
Студентка из Владивостока может выиграть автомобиль BMW
Студентка из Владивостока может выиграть автомобиль BMW
Житель Владивостока за 100 долларов дошёл в ластах до вокзала
Житель Владивостока за 100 долларов дошёл в ластах до вокзала
Приморский океанариум изменил систему продажи билетов
Приморский океанариум изменил систему продажи билетов
"Адмирал" вылетел из борьбы за Кубок Гагарина
"Адмирал" вылетел из борьбы за Кубок Гагарина
Житель Хабаровска отрабатывает нормы ГТО на центральной улице города
Житель Хабаровска отрабатывает нормы ГТО на центральной улице города
Регионы:


Популярное
сегодня, 12:20
Житель Владивостока за 100 долларов дошёл в ластах до вокзала
сегодня, 11:50
Приморский океанариум изменил систему продажи билетов
сегодня, 15:20
Студентка из Владивостока может выиграть автомобиль BMW
сегодня, 11:10
Район Владивостока оставят без воды
сегодня, 17:30
Спасатели попросили приморцев не выходить на лёд
вчера, 20:38
"Адмирал" вылетел из борьбы за Кубок Гагарина
вчера, 23:10
В Хабаровске завершается зимний сезон трековых гонок
сегодня, 14:15
Продавщица из Комсомольска-на-Амуре присвоила себе выручку магазина
сегодня, 13:00
Из-за бездействия чиновников в Приморье бушует лесной пожар
сегодня, 18:40
Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"

Обсуждаемое
сегодня, 12:20
20

Житель Владивостока за 100 долларов дошёл в ластах до вокзала
сегодня, 15:20
10

Студентка из Владивостока может выиграть автомобиль BMW
сегодня, 17:30
3

Спасатели попросили приморцев не выходить на лёд
сегодня, 11:50
2

Приморский океанариум изменил систему продажи билетов
вчера, 20:38
"Адмирал" вылетел из борьбы за Кубок Гагарина
вчера, 23:10
В Хабаровске завершается зимний сезон трековых гонок
сегодня, 11:10
Район Владивостока оставят без воды
сегодня, 13:00
Из-за бездействия чиновников в Приморье бушует лесной пожар
сегодня, 14:15
Продавщица из Комсомольска-на-Амуре присвоила себе выручку магазина
сегодня, 16:30
Безработный из Чегдомына попался на квартирной краже
Народный топ новостей

Гость
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?" 28.02.2017
Андрей Мартемьянов: наш девиз — "Если не мы, то кто?"
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья 20.02.2017
Елена Баркова: Бизнес-Премия стала золотым кадровым фондом Приморья

Актуально
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок 01.03.2017
Рыбокомбинат "Островной" выходит на всероссийский рынок
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру 28.02.2017
Рыбаки попросили главу правительства РФ поддержать аквакультуру
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем 28.02.2017
Эксперты: наследие саммита войдёт в историю, но работать есть над чем


Опрос

Собираетесь ли вы купить автомобиль в ближайшее время?


Всего проголосовало: 1097



Система Orphus

Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"

Андриевский рассказал, останется ли он в "Адмирале"
"Моряки" попрощаются с болельщиками в Международный женский день
сегодня, 18:40
Спорт | Приморский край
Версия для печати
Понравилось: 1

Фото: hcadmiral.ru

Приморский хоккейный клуб «Адмирал» попрощается с болельщиками в Международный женский день. Руководство команды объявило дату закрытия четвёртого в истории клуба сезона. Кроме того, после последнего матча наставник «моряков» Александр Андриевский ответил на вопрос, останется ли он в команде в следующем сезоне, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации на официальных странице «Адмирала» в социальных сетях, торжественная церемония закрытия сезона 2016-2017 состоится всего через несколько дней — 8 марта.

«Они играли для вас весь сезон, а вы болели за них до слез, до сорванных голосов и нервов. Они бились, ломали ноги и руки, забивали победные голы, ложились под шайбы и отвечали ударами на удары соперников. Вы были с ними до конца. Дорогие болельщики, команда хочет сказать вам спасибо!», — обратились представители клуба к подписчикам.

Церемония начнётся 8 марта в 17:00. В программу входят встреча с игроками, автографы, сэлфи и хоккейное шоу. Владельцы абонементов смогут пройти бесплатно по своим картам. Стоимость остальных билетов составит от 200 до 500 рублей.

Как уже сообщало РИА «Восток-Медиа» накануне «Адмирал» выбыл из борьбы за Кубок Гагарина. «Моряки» уступили омскому «Авангарду» в шестом матче первого раунда плей-офф.

К слову, во время послематчевой пресс-конференции наставник приморцев Александр Андриевский затронул тему того, что ждёт «сине-белых» в дальнейшем.

«Благодарю болельщиков за поддержку на протяжении всего сезона. Надеемся, что в следующем сезоне от вас будет такая же поддержка, как и в этом. Останусь ли я в команде? Надо с руководством поговорить. Желание работать есть», — сказал Андриевский.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru