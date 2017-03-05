Спасатели попросили приморцев не выходить на лёд

Спасатели попросили приморцев не рисковать жизнью и не выходить на лёд. При этом отчаянные любители корюшки продолжают не просто рыбачить, но и выезжать в море на авто, сообщает РИА «Восток-Медиа».

«Уважаемые граждане! Не рискуйте жизнью! Не выходите на лёд!», — сообщение такого содержания появилось на официальном сайте главного управления МЧС России по Приморскому краю.

Спасатели отмечают, что, несмотря на весеннюю погоду, повышение среднесуточной температуры и многочисленные предупреждения, рыбаки-любители продолжают выходить на опасный лёд. Сотрудники ведомства настоятельно рекомендуют жителям и гостям города не рисковать своей жизнью и здоровьем.

«Находясь на льду необходимо периодически визуально оценивать своё местоположение относительно берега, известны случаи, когда отрывались крупные ледовые поля, на которых находились люди», — говорится в сообщении.

Между тем, в сети не перестают появляться ролики того, как под воду уходят авто. По сообщениям очевидцев в группе club_rybolovov, например, накануне в районе Тавричанки не успели достать одну машину, как провалилась другая. Это место многие уже прозвали кладбищем X-trail–ов.

«Только что достали эту машину, и через минут 10 в ту же лужу влетает другая машина», «Сегодня везде ездил и на Тавричанке и весь Суйфун до Тайваня. Лед хороший, но нужно ездить с головой и на определенные места не лезть, если эти места не знаешь, на льду делать на тачке нечего!», «Тавричанка — кладбище X-trail –ов», — пишут очевидцы (орфография и пунктуация авторов сохранены — прим. ред.).

Ранее РИА «Восток-Медиа» также писало, что всего несколько дней назад в районе полуострова Песчаного под лёд ушёл дорогой автомобиль Mercedes-Benz GL 350 CD с красными дипломатическими номерами.



