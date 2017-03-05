Студентка из Владивостока может выиграть автомобиль BMW

Студентка из Владивостока Алина Назарова может выиграть автомобиль BMW. 20-летняя девушка представляет приморскую столицу во всероссийском конкурсе «Мисс виртуальная Россия – 2017», сообщает РИА «Восток-Медиа».

Алина Назарова обошла 93 девушки из краевого центра и стала «Мисс виртуальный Владивосток». Теперь участнице из Приморья нужна поддержка земляков, чтобы стать лучшей в стране.

Как рассказала корреспонденту агентства сама участница, испытать себя она решила, когда случайно увидела оповещение о конкурсе. Девушка сразу же заполнила анкету и разместила свой снимок в одной из социальных сетей со специальным хештегом.

«До этого я никогда не участвовала в подобных конкурсах, даже школьных или студенческих. Большую часть времени занимает учёба. Я – студентка Дальневосточного федерального университета. Сейчас учусь на бюджете на втором курсе по специальности «Экономика». Также увлекаюсь языками – изучаю английский и китайский», - поделилась красавица.

Публикация от @alinamils Янв 12 2016 в 5:17 PST

Собеседница агентства также отметила, что если выиграет главный приз – автомобиль BMW – то будет ездить на нём сама. Водительское удостоверение у красавицы из Владивостока имеется.

Если участница попадёт в тройку финалистов, то она отправится на финальное награждение в Санкт-Петербург.

Всего, по данным организаторов, за корону главной виртуальной красавицы страны борются 23 девушки от Владивостока до Москвы. Дальний Восток кроме Алины Назаровой также представляют конкурсантки из Тынды, Хабаровска, Южно-Сахалинска и Якутска.

Публикация от @alinamils Май 23 2015 в 3:02 PDT

Отборочные этапы конкурса проходили в социальных сетях по всей России, в них приняло участие свыше 2000 девушек. Финальное голосование «Мисс Виртуальная Россия-2017» продлится до 13 марта в мобильном приложении inDriver.

Подведение итогов конкурса состоится 20 марта. В этот день станут известны имена трёх победительниц. Обладательница первого места по итогам голосования получит титул «Мисс Виртуальная Россия - 2017», эксклюзивную диадему и главный приз — автомобиль BMW.