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вчера, 17:55
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вчера, 19:35
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Из-за бездействия чиновников в Приморье бушует лесной пожар

Из-за бездействия чиновников в Приморье бушует лесной пожар
Уже несколько дней в 13 километрах от посёлка Малая Кема горит тайга
сегодня, 13:00
Происшествия | Приморский край
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Фото: РИА "Восток-Медиа"

Первый лесной пожар в 2017 году в Приморском крае мог произойти из-за бездействия чиновников. В Тернейском районе уже несколько дней горит тайга, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По данным пресс-службы Сибирского регионального центра МЧС России, первый в текущем году пожар уже несколько дней действует в 13 километрах от посёлка Малая Кема. В населённом пункте числится 420 домов, в которых проживает 620 человек, в том числе 56 детей. Однако пока, уверяют представители ведомства, угрозы распространения пожара в сторону жилья нет.

«Муниципальные власти не предприняли своевременных мер, чтобы пресечь развитие пожара сразу, как только он был обнаружен. Информация о возгорании появилась в оперативных службах МЧС России, когда пожар приобрёл сложный характер и им заинтересовались представители лесного хозяйства Приморского края. Он действует в труднодоступной местности на территории 26 гектаров. В настоящее время справиться с огнём стало проблематичнее», — уточнили в пресс-службе.

В Сибирском региональном центре МЧС России, который осуществляет контроль оперативной обстановки в регионах Дальнего Востока, считают, что местные власти допустили непозволительную халатность в вопросе защиты населения и территории от угроз природного характера. В муниципальном образовании нет должным образом организованной единой дежурно-диспетчерской службы, которая является оперативным подразделением и осуществляет круглосуточный контроль обстановки на территории муниципалитета.

Если бы руководство района своевременно приняло меры, то потушить пожар можно было бы за сутки. Сейчас же специалистам необходимо привлекать дополнительные силы, организовать перевозку людей и технического оснащения к месту пожара, доставлять воду пешим порядком из мелких ключей и ручьёв. При этом справиться с огнём можно только наземным способом — захлёстывая огонь подручными средствами, а также при помощи ранцевых огнетушителей.

Руководство Сибирского регионального центра МЧС России настаивает на проведении в Приморье внепланового заседания региональной комиссии по предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

 
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