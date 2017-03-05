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Житель Владивостока дошёл до вокзала в ластах за 100 долларов

Житель Владивостока дошёл до вокзала в ластах за 100 долларов
Его подвиг уже готовы повторить
только что
Общество | Приморский край
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Фото: скриншот, видео: youtube.com \ Влад Бекеев

Житель Владивостока в ластах дошёл с Эгершельда до железнодорожного вокзала за 100 долларов. Спор возник между участниками популярного автомобильного сообщества города, сообщает РИА «Восток-Медиа».

Накануне в социальных сетях краевого центра начали появляться множественные видеоролики мужчины, идущего по городу в ластах. Многие посчитали парня продолжателем прославившейся в прошлом году девушки с тушкой курицы на поводке.

Однако, как оказалось, на этот отчаянный шаг смелый житель города решился за деньги. Идея провести городской забег в ластах появилась у пользователей портала Drom.ru. Согласно выдвинутым условиям, участник спора, пользователь под ником Skip, обязался прошлёпать в ластах от конечной остановки общественного транспорта с Токаревской кошки до железнодорожного вокзала за вознаграждение 100 долларов США.

Мероприятие состоялось в срок, то есть в субботу, 4 марта, и его условия были выполнены. Об этом позднее на форуме отчитались сами участники. Кроме того, подтверждением «ластомарафона» стали видеозаписи секунданта и ролики в социальных сетях от ошарашенных очевидцев.

Сейчас активисты обсуждают, кто бы смог повторить этот подвиг и за какую сумму. Большинство участников признаются, что вообще не пошли бы на подобное, другие же согласились бы за вознаграждение от 100 до 1000 долларов.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что в июне 2016 года приморские и не только социальные сети «взорвала» необычная особа – девушка в разной обуви и с курицей на поводке. Леди засняли очевидцы на камеру мобильного телефона на остановке общественного транспорта «Некрасовская». Позднее выяснилось, что выгуливавшая куриную тушку гражданка могла быть одной из представителей движения «Симорон». Для привлечения позитивной энергии его сторонники часто устраивают подобные акции по выгулу утюгов и других предметов.

 
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