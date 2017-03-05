Приморский океанариум изменил систему продажи билетов. Совсем скоро учреждение запустит электронные кассы, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации на официальной странице научно-образовательного комплекса в Instagram, после недавних изменений билеты в восстановивший работу дельфинарий пока можно купить только день в день с представлениями - предварительной продажи нет.

«Это связано с тем, что идет настройка электронной системы считывания штрихкодов с билетов на турникетах дельфинария. В ближайшее время этот недочёт будет устранён. Приморский океанариум приносит свои извинения за неудобства. Предварительно вы можете приобрести билеты только на посещение экспозиций океанариума», - уточнили сотрудники комплекса.

Специалисты отметили, что на предстоящей неделе, в Международный женский день, 8 марта, океанариум будет принимать всех посетителей с 10 утра до 8 вечера (обычно по средам учреждение посещают исключительно школьные группы – Прим. Ред.). Тренировки млекопитающих желающие смогут посмотреть в 11:00 и 15:00.

Уточняется, что посетители, купившие билеты на март до ценовых изменений должны обменять их на новые в кассах. При этом доплачивать ничего не придётся – посещение дельфинария входит в стоимость билетов.

Кроме того, в ближайший месяц-два должна появится услуга онлайн-покупки билетов. Пока же билеты заранее можно купить только в билетной кассе океанариума.

Ранее РИА «Восток-Медиа» писало о том, что Приморский океанариум объявил о восстановлении работы дельфинария – правда, за вход на тренировки млекопитающих посетителям придётся доплачивать. При этом билет в сам комплекс, напротив, немного подешевел. Новая ценовая политика действует с 1 марта.