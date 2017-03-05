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Район Владивостока оставят без воды

Район Владивостока оставят без воды
Отключения вынужденные — ремонтные работы
полчаса назад
Общество | Приморский край
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Фото: pixabay.com

Во Владивостоке ожидаются отключения холодной воды. Временные коммунальные неудобства придутся на первый рабочий день новой недели, сообщает РИА «Восток-Медиа».

По информации «Приморского Водоканала», завтра, 6 марта, без воды останутся жильцы шести улиц. В связи с ремонтными работами с 9 утра до 7 часов вечера специалисты блокируют подачу воды по следующим адресам:

ул. Вострецова, № 4, 4а, 6, 6а, 8, 8а;

ул. Печорская, № 2-12;

ул. Острякова, № 2;

ул. Ильичева, № 2, 4, 16, 18, 14, 3а-11, 15;

ул. Днепровская, № 1, 3, 5, 7, 2а, 8, 9, 14, 18, 18а, 20, 22;

проспект 100 лет Владивостоку, № 22, 24, 7, 9.

Следующие отключения, согласно опубликованному на официальном сайте графику, придутся на 15 марта. С 9 утра до 6 вечера специалисты «Приморского Водоканала» также приступят к ремонтным работам. Для этого им придётся перекрыть воду на улицах Фадеева, № 2-42 и 31-45 и Воропаева, № 5-41 и 12-42.

Все отключения носят временный характер. Специалисты предприятия просят жителей Владивостока с пониманием отнестись к временным неудобствам.

 
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