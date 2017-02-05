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В октябре Владивосток примет большой молодёжный десант

В октябре Владивосток примет большой молодёжный десант
Приморье станет одной из площадок всемирного фестиваля
12 минут назад
Общество | Приморский край
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Фото: vlc.ru, russia2017.com

Жители Приморья от 18 до 35 лет смогут побывать на Всемирном фестивале молодёжи и студентов-2017 в качестве волонтёра или участника. Оргкомитет принимает заявки до 28 февраля, сообщает РИА «Восток-Медиа» со ссылкой на пресс-службу администрации края.

В октябре этого года Приморье станет одной из площадок Всемирного фестиваля молодёжи и студентов. Основные мероприятия пройдут в Сочи, но участники побывают также в Крыму, в уральских регионах и на Дальнем Востоке.

Участниками форума могут стать приморцы в возрасте от 18 до 35 лет: лидеры общественных организаций и политических партий, журналисты, музыканты, писатели, художники, режиссёры, спортсмены, предприниматели, учёные и преподаватели вузов, лидеры студенческого самоуправления. Также оргкомитет приглашает иностранцев, которые изучают русский язык и интересуются российской культурой.

Члены специального регионального комитета в Приморье отберут самых, на их взгляд, достойных — 50 участников и 90 волонтёров. Желающие подать заявку могут сделать это на сайте www.russia2017.com. Заявочная кампания для будущих волонтёров фестиваля продлится до 28 февраля.

«После того как все электронные анкеты будут обработаны, начнём личные собеседования с претендентами в волонтёры. Кстати, заявки с привязкой к нашему центру могут подавать и жители других регионов России. В этом случае общаться с кандидатами будем по телефону и скайпу. Нижняя граница возраста у волонтеров мероприятия — 18 лет. У фестиваля четыре официальных языка — русский, английский, испанский, французский, и знание хотя бы одного из них будет преимуществом для кандидата», — рассказала руководитель молодёжной общественной организации «Волонтёр Приморья» Анна Шемчук.

Расходы по транспортировке, проживанию и питанию участников и волонтёров берут на себя краевой и федеральный бюджеты.


 

 
 
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